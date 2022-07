Operadores telefónicos de ANSES en comunicación con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, confirmaron que en julio no se pagará el retenido del 20% correspondiente a los haberes 2021. El pago, que en esta oportunidad es de 10.781 pesos por hijo, habitualmente se demora 2 meses pero en el 2022 se va a demorar entre 4 y 5 meses.

Si bien los trabajadores de la Seguridad Social no argumentaron el motivo de la tardanza, se especula que la situación económica y el pago del Refuerzo de Ingresos, estarían relacionados con la problemática.

La mayoría de los titulares de AUH, AUE y Discapacidad presentaron la libreta en abril, deberían haber cobrado en junio pero ahora tienen nuevas fechas estimadas.

¿Cuándo se paga la libreta?

De acuerdo a la información proporcionada a los beneficiarios vía línea 130 y en oficinas de ANSES, el pago estaría llegando entre agosto y septiembre, configurando así una demora de 4 o 5 meses a partir de la presentación de la Libreta Familia que incluye controles sanitarios, vacunación y regularidad escolar.

Actualmente la libreta no se puede presentar por internet (como se había anunciado a principio de año), y la única forma de presentarla es en forma presencial con el formulario 1.47 firmado por las autoridades médicas y escolares.

En cuanto a las personas que certificaron salud y escolaridad en mayo y junio, a raíz de la demora con los que presentaron en abril, se especula que cobrará entre octubre y diciembre.

La fecha límite para cumplir con las obligaciones de las cuales depende el pago del retenido y la continuidad de la asignación, es el 31 de diciembre del 2022.

¿Sirven las libretas presentadas en forma virtual?

Si. Aquellas personas que en abril tuvieron la posibilidad de entregar la libreta por la aplicación MI ANSES o por Atención Virtual, van a poder cobrar el retenido sin necesidad de hacer nuevamente el trámite en forma presencial. Actualmente el trámite no se puede realizar por vía virtual (on line) y solo se puede acreditar en forma presencial sin necesidad de sacar turno.

¿Qué pasa si no cargo la libreta?

En primer lugar, al no hacer el trámite se pone en riesgo el cobro de la asignación. De hecho, ha sucedido que beneficiarias perdieron la prestación por no presentar la libreta cada año, ya que es un trámite obligatorio. Además, no podrían cobrar los $10.781 de retenido de 2021.

¿Cómo presentar la libreta en ANSES?

Para presentar la libreta es necesario descargar el formulario, imprimirlo y llevarlo a los establecimientos correspondientes para que lo completen y lo firmen las autoridades. En el caso de escolaridad, en la institución educativa de los hijos; en el caso de salud y vacunas, debe ser en un centro, salita u hospital público.

Luego, la persona titular de la AUH debe llevar el documento a una oficina cercana de ANSES sin turno previo. Luego es importante asegurarse que la misma haya quedado cargada en el sistema.