ANSES | Quiénes cobran la Libreta AUH en mayo y junio

Sigue avanzando el calendario de pagos de ANSES para mayo 2024, mediante el cual los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán diversos pagos adicionales. Sin embargo, surgieron varias novedades para el próximo mes y por eso hay detalles a tener en cuenta.

Esto tiene que ver con la presentación de la libreta 2024, trámite que está habilitado y que es obligatorio realizar antes de que se termine el tiempo. Gracias a esta gestión, las AUH tendrán otro extra que este año tiene aumento.

En esta nota te contamos quiénes cobran el 20% retenido en mayo y junio, cuáles son los montos y cómo presentar la libreta por internet.

¿Quiénes cobran el retenido en mayo 2024?

Este mes lo reciben todas aquellas personas que entregaron el formulario en marzo. Sin embargo, se trata de la libreta 2023 y sirve para recibir el pago que correspondía al 2022. Cabe recordar que el Gobierno Nacional decidió extender el trámite hasta el 31 de marzo, teniendo en cuenta que en general la fecha límite es el 31 de diciembre.

Así, miles de personas pudieron completar la gestión y cobrar el 20% retenido que había quedado pendiente. En este caso, alcanza los $17.536 por hijo y, como se acredita a los dos meses, todavía no corresponde el pago por el trámite nuevo.

¿Quiénes cobrarán el retenido en junio?

Junio será el primer mes para cobrar el 20% retenido del 2023, por el cual se entrega la libreta actual. El próximo mes lo recibirán aquellos titulares que hicieron el trámite en abril, en cuanto se habilitó a través de Mi ANSES, sobre todo si lo hicieron antes del 20.

Esto es porque la libreta se acredita dos meses después de realizar la gestión. Entonces, en julio lo cobrarán quienes presenten el formulario en mayo y en agosto, los que hagan el trámite en junio. El mismo se verá reflejado en la liquidación del mes porque se deposita junto a la asignación, en la misma cuenta y fechas establecidas en el cronograma de pagos de ANSES.

¿Cuánto es el 20% acumulado de la AUH?

Al sumar el 20% de cada mes del 2023 se obtiene una suma de hasta $33.504 por hijo (por libreta) y de $109.100 por discapacidad. Sin embargo, las cifras serán para las personas que recibieron la AUH durante todo el año pasado. Caso contrario, se les acreditará un proporcional acorde a los meses cobrados del 2023.

En junio se sumará a otros pagos como la Tarjeta Alimentar y el complemento de leche, pero aún no se confirma si la asignación tendrá aumento o no. Además, se recuerda hacer el trámite con tiempo porque la cifra de la libreta no se ajusta con la inflación y, al pasar el tiempo, el dinero rinde menos.

¿Cómo presentar la libreta AUH 2024?

El trámite es muy sencillo y hay tiempo de realizarlo hasta el 31 de diciembre de 2024. Solo hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social. Luego, deberán ingresar a la opción 'Libreta AUH', revisar las secciones que falta completar y generar la libreta.

Este documento se deberá descargar, imprimir y llevar para que se firme en los lugares correspondientes (salud, vacunas y escolaridad). Una vez que está listo, los beneficiarios deberán subir dicho formulario nuevamente en la aplicación, donde quedará cargado y a la espera del pago del 20% retenido. De todas formas, ANSES podrá enviar un mail o notificar que la libreta se entregó de forma correcta, pero no se solicitará ninguna otra información.

Importante: al entregar la libreta, ya se acredita la escolaridad de este año. Este trámite también sirve para cobrar la ayuda escolar de $70.000. Paso a paso completo en la siguiente nota: