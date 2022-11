Confirmado: el presidente anunciará un bono para SUAF

Hace instantes el presidente Alberto Fernández, desde París, confirmó que se entregará un bono de fin de año para trabajadores del sector público y privado con salarios bajos (que cobran menos de 100.000 pesos) dentro y fuera de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Por ahora, no se comunicó cuál será ese tope salarial y tampoco se ofrecieron detalles sobre las cifras de cobro. Sobre este punto en particular, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos dijo ""no está cerrado el valor porque se está hablando con el Ministerio de Economía".

Lo que sí se sabe es que el pago adicional no contará con una suma fija, por lo que se trata de un monto que se cobrará sólo una vez.

La justificación del primer mandatario sobre la decisión de pagar un bono responde a "básicamente en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y hay que dejarlas funcionar".

Al respecto, Fernández remarcó: "La verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares, porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios. No tengo ninguna duda. Esto lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad".

Si bien todavía el Gobierno no comunicó de manera oficial de cuánto será el bono de fin de año, algunos expertos estiman que el pago sería de $15.000 por familia.



¿Cuándo se pagará el bono para SUAF?

En el marco de la conferencia en Francia, el presidente aclaró que la fecha exacta de cobro se confirmará cuando la comitiva regrese a Buenos Aires, ya que deberá discutirse con los ministros Massa y Olmos. Por otra parte, lo cierto es que tanto el ministro de Economía y la ministra de Trabajo vienen estudiando el tema desde hace 2 semanas, como mínimo.

Importante: además del bono anunciado, las Asignaciones Familiares en diciembre 2022 van a recibir la segunda parte del medio aguinaldo por parte de las empresas para las que trabajan en relación de dependencia.