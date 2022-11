Liquidación SUAF: nuevos topes para cobrar la asignación

En octubre y noviembre, muchas familias quedaron fuera de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) por superar los topes 2022 con sus ingresos. Sin embargo, esta situación cambiará porque el Gobierno Nacional decidió aumentar los límites en diciembre y enero.

Esto significa que miles de trabajadores podrán cobrar el salario familiar y el complemento, aunque hay que tener en cuenta que también sube el Salario Mínimo y a fin de año llegan pagos como el aguinaldo, que hacen crecer los ingresos y superar nuevamente los topes.

En esta nota te contamos cuáles serán los nuevos límites, quiénes podrán cobrar SUAF y montos totales para el último mes del año.

Nuevos topes para cobrar SUAF diciembre 2022

Los nuevos topes para cobrar SUAF serán: $280.000 en diciembre de 2022 y de $330.000 en enero de 2023. La cifra es para los ingresos por trabajador, es decir, cada integrante del grupo familiar. Además, hay que recordar que es por ingresos brutos y no neto (de bolsillo).

Si bien la Ley indica que los límites se ajustan una vez al año, la Confederación General del Trabajo (CGT) pidió una nueva actualización urgente, ya que muchas familias salieron del sistema porque sus ingresos subieron, pero la inflación también.

Importante: la tabla SUAF diciembre 2022 todavía no está actualizada y todavía tiene los valores de noviembre.

¿SUAF cobra aguinaldo 2022?

Sí, pero no por ANSES, sino que lo reciben las personas que trabajan en relación de dependencia y muchas de ellas son titulares de la asignación. Esto quiere decir que el monto y fecha de cobro del aguinaldo dependerá de sus empleadores o empresas y no del organismo previsional.

Además, el presidente Alberto Fernández anunciaría un nuevo bono para trabajadores del sector público y privado.

Importante: con el cobro del aguinaldo en diciembre, miles de personas volverán a quedar fuera porque tendrán este pago adicional y, por lo tanto, ingresos más altos.

Liquidación SUAF: nuevos montos con aumento

Tramo 1 > (ingresos de hasta $131.208 o monotributo categorías A, B y C), $9795 más complemento . Se estima que será más bajo, de aproximadamente $340, pero falta que lo confirme ANSES.

. Se estima que será más bajo, de aproximadamente $340, pero falta que lo confirme ANSES. Tramo 2 > (entre $131.208,01 y $192.432 o monotributo categoría D), $6605 más complemento . Se estimará que superará los $230.

. Se estimará que superará los $230. Tramo 3 > $3994 sin complemento.

Tramo 4 > $2058 sin complemento.

Salario por discapacidad

Tramo 1 > (ingresos de hasta $131.208 o monotributo categorías A, B y C), $31.900 más complemento.

Tramo 2 > (entre $131.208,01 y $192.432 o monotributo categoría D), $22.564 más complemento.

Tramo 3 > (desde $192.432 o la categoría E en adelante), $14.240 sin complemento.

¿Voy a cobrar la asignación de noviembre?

No. Es importante saber que, aunque los topes aumenten en diciembre, las personas que no pudieron cobrar este mes por pasar los límites de ingresos, no podrán recuperar el pago de noviembre porque no les corresponde cobrar SUAF.

A modo de recordatorio, el tope para todo el grupo familiar es de $316.731, mientras que el de cada integrante es de $158.366. Es decir que hay una diferencia de más de $120.000 respecto al próximo mes.