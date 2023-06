Confirmaron los nuevos topes de SUAF para junio 2023

Después de una larga espera, finalmente se actualizaron los topes para cobrar la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Los nuevos límites empiezan a regir desde este mes pero, a diferencia de lo que se anticipó, los topes individuales y grupales se mantienen sin cambios.

Sin embargo, es una buena noticia para miles de familias que cobraban los montos más bajos y ahora pueden subir de rango. En esta nota detallamos cuáles son los nuevos topes de SUAF, cuánto cobra cada beneficiario en junio y cuál es el calendario de pago de ANSES por terminación de documento.

¿Cuáles son los topes de SUAF en junio?

De acuerdo a la tabla oficial publicada en la página de ANSES, que se actualizó a raíz del 20,92% de aumento por Ley de Movilidad, los nuevos topes por rango son:

Tramo 1 > ingresos hasta $214.699 y monotributo A, B y C.

Tramo 2 > ingresos entre $214.699,01 y $314.880 y monotributo D y E.

Tramo 3 > ingresos entre $314.880,01 y $363.540.

Tramo 4 > ingresos entre $363.540,01 y $808.124 y monotributo F, G y H.

Sin embargo, el tope del grupo familiar y el individual no aumentaron. Es decir que se mantienen en $808.124 y $404.062 respectivamente. De todas formas, con la tabla actualizada también se confirmó que impacta el aumento en la ayuda escolar 2023.

Liquidación SUAF: montos en junio 2023

Con incremento, los montos de SUAF en junio son:

Tramo 1 > $13.864 por hijo

Tramo 2 > $9350 por hijo

Tramo 3 > $5654 por hijo

Tramo 4 > $2915 por hijo

En el caso del salario por discapacidad, las cifras de cobro son: $45.147 (tramo 1), $31.937 (tramo 2) y $20.155 (tramo 3). Cabe recordar que el monto para SUAF por embargo es el mismo que el resto de los titulares.

Por otro lado, la ayuda escolar subió a $11.620 por hijo escolarizado. En junio deben cobrar los titulares que presentaron el formulario 2.68 en marzo o abril.

¿Cuándo cobro SUAF junio 2023?

DNI terminados en 0 > jueves 8 de junio

DNI terminados en 1 > viernes 9 de junio

DNI terminados en 2 > lunes 12 de junio

DNI terminados en 3 > martes 13 de junio

DNI terminados en 4 > miércoles 14 de junio

DNI terminados en 5 > jueves 15 de junio

DNI terminados en 6 > viernes 16 de junio

DNI terminados en 7 > miércoles 21 de junio (lunes 19 y martes 20 son días feriados)

DNI terminados en 8 > jueves 22 de junio

DNI terminados en 9 > viernes 23 de junio

El mismo cronograma le corresponde a la AUH en junio, al igual que los jubilados y pensionados con haberes mínimos.

¿Qué es SUAF y quiénes lo cobran?

SUAF significa Sistema Único de Asignaciones Familiares. Si bien integra a todas las asignaciones de ANSES, normalmente hace referencia al salario familiar, que está destinado a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados que liquidan la asignación desde su prestación.

La principal diferencia con la Asignación Universal por Hijo es que SUAF cobra un poco más porque recibe todos los meses el total, ya que no tiene retenciones y no le corresponde presentar libreta. Además, no le corresponde la Tarjeta Alimentar.