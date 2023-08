Un magnate estadounidense realiza un tratamiento para rejuvenecer su pene

Bryan Johnson (46), el millonario emprendedor estadounidense, se ha destacado por su obsesión en detener el reloj del envejecimiento, invirtiendo sumas millonarias anuales en una amplia gama de tratamientos médicos, incluso aquellos que aún no han recibido aprobación oficial.

El empresario se ha animado a compartir algunos detalles sobre un innovador tratamiento al que se somete con la intención de rejuvenecer su pene, en línea con su misión de regresar a una juventud física equiparable a la de un joven de 18 años.

En su incansable búsqueda de la fuente de la juventud, Johnson no escatima gastos, destinando una parte significativa de su fortuna en médicos y tratamientos vanguardistas. Uno de los procedimientos más controvertidos que ha experimentado es la transfusión de plasma proveniente de su propio hijo Talmage, de 17 años, un enfoque que ha generado debate y especulación.

Un tratamiento para la virilidad

El proceso al que se ha sometido Bryan Johnson y que involucra una terapia de choque que apunta a rejuvenecer el pene, consiste en la aplicación de 4.000 ondas de choque a una frecuencia de 4 Hz, diseñadas para mejorar el flujo sanguíneo y potencialmente abordar problemas de disfunción eréctil. El millonario se somete a esta polémica terapia tres veces por semana, con un costo por sesión que varía entre mil y dos mil dólares, aunque existen máquinas más avanzadas que alcanzan los 7 mil dólares en valor.

Con respecto a varias críticas que ha recibido, Johnson ha afirmado que ha podido reducir su edad biológica en más de cinco años. Esta afirmación se respalda con un corazón que, según pruebas médicas, equivale al de un hombre de 37 años, una piel comparable a la de uno de 28 años y una capacidad pulmonar y forma física en consonancia con la de un joven de 18 años.

Al respecto de sus cuestionados tratamientos, Bryan Johnson ha explicado: "Me rebelo contra la cultura de la muerte. En el siglo XXI, el único objetivo es no morir. Es el grito de guerra del siglo XXI, esas tres palabras, no te mueras".

Sin embargo, el camino hacia la juventud eterna no es sencillo ni está exento de sacrificios. Además de las terapias de choque y las transfusiones de plasma, Johnson evita la exposición a la luz solar y sigue una estricta dieta de 2,250 calorías al día, finalizando sus comidas antes de las 11 de la mañana. Su rutina de ejercicios y una dieta exclusivamente basada en vegetales.

A través de su valiente y vanguardista enfoque hacia la longevidad, Bryan Johnson se ha convertido en un ejemplo peculiar de hasta dónde puede llegar la determinación humana en su lucha contra el envejecimiento.