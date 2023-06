Un chef prohibió los veganos en su restaurante enojado con una clienta

Todo comenzó con una conversación que fue subiendo de tono entre un reconocido chef y una clienta, que comenzaron a polemizar sobre el veganismo y fueron levantando el tono hasta que se hizo viral en las redes sociales.

La reseña negativa contra un restaurante terminó por enojar al dueño, y la represalia que tomó fue cerrar su establecimiento a todos los veganos.

El chef John Mountain, de la ciudad australiana de Perth decidió prohibir que las personas que cultivan este hábito alimentario entren a su comercio gastronómico, lo que desató furia en las redes sociales, y utilizó la cuenta de Facebook del restaurante para postear el mensaje viral: “Lamentablemente, todos los veganos ahora están prohibidos en Fyre por razones de salud mental. Gracias por su comprensión”.

Pero después de la decisión y la polémica, lejos de arrepentirse, subió la apuesta, posteando con los hashtags "zona libre de veganos", "veganos vayan a otro lugar" y "no más veganos", por supuesto en inglés.

A la hora de explicarlos, según el matutino británico Daily Mail (el cocinero vive en Australia pero es oriundo de Londres), señaló: "Una chica se acercó a mí y me dijo que vendría al restaurante... y me preguntó si había opciones veganas", recordó, agregando: "Era mi único defecto... Dije que la acomodaría, dije que teníamos ñoquis, verduras... y eso fue todo".

Pero en una fiesta privada en la que se encargó del catering, no tomó en cuenta la sugerencia de tener un menú específico para estas personas, lo que volvió a darle argumentos a la cliente crítica: "Mi única opción era el plato de verduras... estaba bien, pero no llenaba tanto... y me sorprendió ver que costaba $32", se quejó, y expresó:

"Creo que es increíblemente importante hoy en día que los restaurantes puedan acomodar a todos y no poder tener comidas a base de plantas reales, muestra tus deficiencias como chef".

Desde el restaurante contestaron por las redes con un mensaje contundente: "En cuanto a que los veganos/vegetarianos son una minoría muy pequeña, especialmente en los suburbios del norte, trato de acomodar a todos los demás.

Gracias por su crítica negativa... siéntase libre de compartir su experiencia de porquería y espero no volver a verle. Tú y todos tus compañeros veganos pueden ir y disfrutar de sus platos en otro lugar. Ahora están prohibidos", postearon en la página de Fyre.

El chef polémico, de todos modos, no es ningún improvisado, ya que siendo inglés como se dijo, formó parte nada menos que del staff de Jamie Oliver, y fue una figura muy reconocida de la televisión.