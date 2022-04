Resolvió un problema matemático para saber si 'le gustás' a alguien y se volvió viral

En las redes se hizo viral un video de TikTok de una explicación matemática para saber si le gustas a alguien o no.

“Si te busca, le gustas, y si no te busca, ¿qué es lo que pasa?”, comienza explicando la ecuación.

Y agregó: “Aplicamos la regla de 3, si no te busca por le gustas, dividido si te busca para encontrar la variable X”

Por lo tanto, para despejar la X, la fórmula es: si no te busca por le gustas, dividido si te busca: hay que simplificar las palabras “si”, luego “te” y por último “busca”, lo que da como resultado final: “no le gustas”.

“Con esto estamos indicando que si no te busca, definitivamente no le gustas. Y recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática”, concluyó.

El video se volvió viral a causa de su ingeniosa forma de alcanzar el resultado que no muchos quieren saber. Obtuvo más de 84 mil “Me gusta” y sumó 17 mil “Retuits”.

Además, los usuarios dejaron comentarios con sus propias opiniones de cómo funciona: “Si bien las matemáticas en teoría son exactas, la vida no lo es y nadie es totalmente exacto o perfecto. ¿Todos tienen la vida que quisieran? definitivamente no. el razonamiento matemático esta bien aplicado, pero no es aplicable a la vida. Todos somos humanos pero ninguno igual”, “Y si no te busca porque no le gustas y le sigues buscando se llama acoso, ahi tienes un trasfondo mas complejo como la vida”, “La vida tiene mucha matemáticas y sigue siendo exactas... Ahora, esta cagada no es matemáticas. Boludear con una regla de tres simples, no lo convierte en matemáticas”, “Es bueno reírse de vez en cuando. El video no tiene nada que ver con las matemáticas. Es un chiste algo original en mi opinión con el objetivo de entretener, solo eso”, entre otros.