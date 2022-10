Qué dijo el motociclista que transportó a su hijo en una caja de delivery

En los últimos días, un video grabado en la ciudad de La Plata, tomó relevancia en redes sociales debido al impacto que provocó. En las imágenes, grabadas por un testigo, se puede observar a un niño dentro de una caja de delivery transportada por un motociclista.

Horas después de que se suba el video a redes, se conoció que el conductor fue detenido por efectivos policiales quienes le informaron que el niño no podía ser trasladado de esa manera. En ese momento, el conductor intentó justificarse y generar empatía con los oficiales. Finalmente, por ese motivo, no lo terminaron multando.

En su relato, el conductor expresó: "Yo estaba terminado de trabajar y fui a buscar al nene. No tengo con quién dejarlo" y continuó diciendo que se le hacía imposible pagar a una niñera: "Yo trabajo, la mamá trabaja, y si tengo que pagar una niñera, trabajo para ella y el nene no come nada. Es la realidad. Yo me sustento repartiendo pizzas, vendiendo pan casero. Pero bueno, no va a volver a pasar".

El estremecedor relató fue replicado en redes sociales y el hombre cosechó comentarios positivos como negativos sobre lo sucedido. "Yo voy vendiendo lo que sea para poder vivir; pan, empanadas", concluyó.