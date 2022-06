Para que los tengas listos: catarata de memes por la llegada de Julio

Es inminente la llegada del mes de julio y en las redes sociales circulan ‘fuerte’ una serie de memes que tienen que ver con el cantante Julio Iglesias y que usan como referencia su imagen y su nombre para hacer los más variados chistes en torno al séptimo mes del año.

En cada añada se renuevan los chistes y los memes vienen cada vez más graciosos y disparatados.

El humor no solamente circula a través de redes privadas, como WhatsApp, sino que también repercutió en estados y muros de redes como Facebook, Instagram o Twitter.

Las situaciones en las que se puede ver involucrado el cantante español para hacer referencia al mes del julio son insólitas y en muchos casos. Extremadamente creativas.

El inicio de estos memes data del año 2015 cuando una foto de Julio Iglesias de frente, señalando con el índice y la frase: “Y lo sabes”. El meme se convirtió en sensación a finales del sexto mes y durante julio.

Con el paso de los años este meme fue mutando hasta convertirse en un furor estacional del año cada vez que se aproxima el séptimo mes.

Consultado por la revista ‘Hola!’ en una oportunidad, el cantante declaró cuál era su percepción sobre semejante fenómeno.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”.

El también abogado y exfutbolista con más de 2,600 discos de oro y platino en su carrera musical, aseguró que: “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa” y se cuestionó: “¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas”.

Los mejores memes recopilados de las redes sociales: