La breve detención del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió una de las noticias más visitadas en todo el mundo y no solo por la diversidad de causas que lo investigan, sino también por las imágenes difundidas del último periplo judicial del magnate.

Dicho esto, el caso que tomó la notoriedad más reciente es su ingreso a un centro penitenciario del estado de Georgia, sur de Estados Unidos, donde tuvo que dejar registradas sus huellas dactilares, sacarse la foto de rigor para el legajo policial y pagar una fianza de 200.000 dólares para no permanecer tras las rejas.

El proceso en su contra lo involucra en la alteración de los resultados de las elecciones de 2020, en territorio georgiano, y que se dirimió con la victoria de Joe Biden, de acuerdo a lo decidido por el Congreso de Estados Unidos.

Lo más llamativo del reciente ingreso de Trump al presidio sureño fue la graciosa fotografía oficial de su arresto, que se dio a conocer minutos después de quedar en libertad.

El trámite, duró no más de 20 minutos. El multimillonario se presentó en la cárcel del condado de Fulton, Georgia, y tras el proceso administrativo, pagó la abultada suma establecida por el juez a cargo, para quedar en libertad bajo fianza.

El momento con la foto para el prontuario que le tomaron se volvió viral en las redes sociales, en donde los usuarios comenzaron a hacer ocurrentes comparaciones que se volvieron masivos memes del expresidente.

Los usuarios de Twitter, tras ver la propia publicación del líder republicano, no tardaron en viralizar la imagen y asociarlo con personajes de distintas películas y series afamadas.

Referencia a la serie "Orange is the new black"