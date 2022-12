Llegó el "Modo Instagram" a WhatsApp: te contamos para qué sirve

Actualmente, WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del mundo. Con ella podemos comunicarnos en forma instantánea, compartir archivos, armar grupos y modificar su apariencia a gusto de cada usuario, entre otras características. Pero una versión no oficial de dicha aplicación, WhatsApp Plus, presenta ahora una nueva función.

Ocurre que, si bien WhatsApp es útil y necesaria, no cuenta con todas las características que los usuarios exigentes esperan. Por eso, WhatsApp Plus aparece como una versión no oficial, pero altamente confiable.

Cabe mencionar que WhatsApp Plus se actualiza frecuentemente, y a cada tanto presenta nuevas funciones. La última novedad es el denominado "Estilo Instagram", una herramienta que permite varias funciones que la aplicación oficial todavía no tiene.

Para empezar, WhatsApp Plus permitirá tener los estados en la interfaz principal de dicha plataforma, es decir, por encima de la primera conversación. Y del mismo modo que en Instagram, podremos habilitar el estilo carrusel para observar las historias de cada contacto o usuario.

Paso a paso para activar el Estilo Instagram

1. Antes que nada, hay que instalar la última versión del archivo temporal APK

2. Abrir la aplicación y presionar sobre los tres puntos que aparecen en el extremo superior derecho.

3. Se desplegarán varias opciones. Entonces, hacer click en los apartados "Plus configuración" > "Pantalla Principal" > "Barra superior"

4. Activar el interruptor que dice "Habilitar historias similares a Instagram"

5. Presionar en "Estilo de la historia", y seleccionar "RC NOTIFY"



¿Cómo instalar WhatsApp Plus?

Cabe mencionar que los pasos arriba indicados sirven en el caso de que ya esté instalada WhatsApp Plus. Si esto no es así, no hay de qué preocuparse: aquí indicamos cómo hacerlo.

1. Hay que desinstalar WhatsApp del celular (conviene hacer una copia de seguridad primero), porque WhatsApp Plus no funciona si está instalada la versión oficial, que pertenece a Meta.

2. Descargar el archivo temporal (o APK) de WhatsApp Plus

3. Al terminar, hay que otorgar los permisos correspondientes al celular para que acceda a la lista de contactos.

4. Abrir el archivo temporal (APK), colocar el número y código de verificación de WhatsApp Plus

Hay un par de detalles a tener en cuenta para aquellos que se lancen a instalar esta versión de WhatsApp: no posee cifrado de extremo a extremo. Esta medida de seguridad permite que solamente el usuario y el destinatario lean, vean o escuchen lo que se envían.

Y atención: es probable que, si Android detecta versiones no oficiales de otras aplicaciones, la cuenta oficial se podría perder. Según pudo saberse, desde la compañía Meta indicaron que la suspensión es temporal, pero que si uno reincide podrían cerrar definitivamente la cuenta.