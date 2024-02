Tener una enorme (pero enorme) cantidad de dinero es el sueño de muchísimas personas. Algunos famosos tuvieron que arrancar de cero para construir su imperio económico, pero otros directamente nacieron "en cuna de oro". Dicen que estos últimos suelen tener infancias complicadas, más que nada porque la notoriedad puede perjudicarlos a la hora de abrir puertas. Y si a esto le sumamos que algunos padres millonarios deciden no dejarles nada de herencia, el caso puede complicarse más.

Sin embargo, hay que escuchar las otras campanas. Las personalidades que aparecen en esta nota aducen que si sus hijos tienen todo "de arriba", nunca sabrán cómo progresar en la vida. Que el esfuerzo propio es parte del crecimiento. Y que uno resulta ser mejor persona cuando se hace a sí mismo.

A continuación, los famosos (multimillonarios) que no les dejarán herencia a sus descendientes:

1. Bill Gates

En el primer puesto aparece el cofundador de Microsoft, de 68 años. Junto a su esposa Melinda, conforman uno de los matrimonios más ricos del mundo, pero todo ese dinero no será para sus tres hijos, sino para la Bill & Melinda Gates Foundation. "Dejar grandes sumas de dinero a los niños no es un buen trabajo", dijo el informático en una entrevista reciente. Su patrimonio: 125 mil millones de dólares.

2. Daniel Craig

Tiene un origen humilde, el actor británico de 55 años, creció con un padre marinero y una madre profesora de arte. Pero el último James Bond cree que una persona debe trabajar duro para ganarse la vida, y esto lo llevó a dejar sin herencia a sus dos hijas. Su patrimonio: 160 millones de dólares.

3. Ashton Kutcher

El ex niño bonito, de 46 años, que entre sus muchas participaciones actorales tiene el haberle puesto el cuerpo a Steve Jobs, tiene dos hijos junto a su esposa Mila Kunis (40). Pero estos niños no heredarán ni un céntimo de esa plata: "No vamos a dejarles nada de dinero. Cuando se acerque el momento, donaremos todo a las causas benéficas" dijo el actor. Su patrimonio: supera los 300 millones de dólares

4. Sting

El ex bajista de The Police es un hombre generoso, sensible y desprendido. Pero su dinero no irá a los bolsillos de sus seis hijos. "Que trabajen. Ellos ya lo saben, y rara vez me piden algo. Es algo que respeto y aprecio", dijo Gordon Matthew Summer, Sting (72). Su patrimonio: 400 millones de dólares.

5. Mark Zuckerberg

El creador de Facebook, de 39 años, hizo un posteo interesante en el 2015, en el que le explicaba a su hija (ahora tiene dos) que donaría el 99% de su patrimonio a causas benéficas. "Tenemos una responsabilidad moral con todos los niños de la próxima generación", dijo el multimillonario. Su patrimonio: 165 mil millones de dólares.

6. Warren Buffet

El famoso empresario estadounidense, de 93 años, planea dejarles a sus hijos menos del 1% de su fortuna. Puede parecer poco, pero su patrimonio es enorme. El resto de todo ese dinero irá a la Susan Thompson Buffet Foundation, y para la fundación que creó junto a Bill Gates, The Giving Pledge. Su patrimonio: supera los 100.000 millones de dólares.

7. Jackie Chan

No necesita dobles para sus películas. Y tampoco para pensar qué hará con su fortuna: esa plata tendrá como destinatarias varias organizaciones benéficas, pero no a su hijo Jaycee. "Él puede ganar su propio dinero. Si no es capaz de hacerlo, estaría desperdiciando mi propia fortuna", dijo en una entrevista el actor de 69 años. Su patrimonio: 400 millones de dólares

8. Simon Cowell

El magnate de la industria musical, de 64 años, que ha producido programas de renombre como The X Factor, American Idol o America Got Talent (que en argentina tuvo los nombres de Talento Argentino y Got Talent) no tiene intención de dejar herencia a sus hijos. "El mejor regalo que un padre puede dar a sus niños es tiempo y la oportunidad de transmitir conocimientos", dijo el juez mediático. Su patrimonio: estimado en 600 millones de dólares.

9. Philip Seymour Hoffman

El talentoso actor Philip Seymour Hoffman, fallecido en febrero del 2014, pudo amasar una fortuna a lo largo de su carrera. Pero todo ese dinero tuvo como destinataria a su novia, Marianne O'Donnell, que era también diseñadora de vestuario. La pareja tuvo tres hijos juntos, pero el artista no los incluyó en su herencia. Su patrimonio: 35 millones de dólares.

10. Elton John

Pianista, autor, compositor y hombre de organizaciones benéficas, Elton John (76) tiene dos hijos junto a su pareja David Furnish. Pero no habrá plata para ellos. "Si quieren más de lo que les ofrezco, que salgan y se lo ganen por sí mismos. Eso es darles una lección de vida", dijo en 2016. Ese dinero irá a la Elton John AIDS Foundation. Su patrimonio: 84 millones de dólares.