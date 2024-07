Esto piensa Julio Iglesias de sus famosos memes

El mes de julio trae consigo una tradición peculiar en las redes sociales y se trata de los famosos memes dedicados a Julio Iglesias. Desde 2015, pero con mayor fuerza durante la pandemia del Covid-19, esta tendencia se ha consolidado, convirtiendo al cantante español en el protagonista indiscutible de este período del año.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, el artista expresó su punto de vista: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa".

La relación entre Julio y los memes es amigable ya que sus amigos y familiares le comparten estas ocurrencias, y él las recibe con humor. En Argentina, especialmente, los memes circulan ampliamente por WhatsApp, pero este fenómeno no se limita a un solo país. En todo el mundo donde el artista es admirado, los memes de Julio se multiplican.

Así que, mientras las redes se llenan de imágenes divertidas, Julio Iglesias sigue siendo el centro de atención, incluso en la era digital.

Memes de Julio

Biografía

Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, en el seno de una familia acomodada. Su carrera multifacética lo ha llevado a ser cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario.

Desde sus inicios, Julio Iglesias despegó en el mundo de la música. Ha grabado 80 álbumes, cantado en 14 idiomas y posee más de 2600 discos de oro y platino certificados. Además, ha ofrecido más de 5000 conciertos y ha actuado para más de 60 millones de personas en los cinco continentes.