Dos nenes se escaparon de una guardería en motos de juguete

No es la primera vez que vemos una fuga en moto, pero lo que no esperábamos es que los protagonistas fueran dos niños, prácticamente bebés, y que además el escape fuese de una guardería.

Aunque parezca mentira, esto ocurrió en Torre de Ángeles, un establecimiento educativo de Almería, España, donde dos pequeños de dos años se escaparon, pero no caminando, sino en motos de juguete.

Escuela Infantil Torre de Ángeles en Almería, España.

Según informó el sitio La Voz de Almería, los niños salieron de la guardería e hicieron un recorrido de 300 metros hasta que una mujer que cuidaba a una señora mayor se percató de lo que ocurría. La señora se acercó a ellos cuando estaban en una esquina, los recogió y llamó de inmediato a la Policía.

Tanto la Asociación de Padres y Madres del centro como una de las madres afectadas presentaron su reclamo a la empresa subsidiaria, mientras que la Fiscalía de Menores abrió una investigación sobre el caso con el fin de asignar una condena correspondiente.

Una de las calles por donde circularon los niños. (Foto: La Voz de Almería)

El centro por su parte, sostuvo que no tiene responsabilidad alguna en esta 'fuga' ya que argumentan que la responsable del hecho fue una de las madres. “Ella dejó la puerta abierta por la que escaparon los chicos.”, especificaron. Según parece, ese Lunes Santo en la Escuela trabajan tres maestras para media docena de menores.

“Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada”, aseguraron desde la asociación.

Las madres se lamentan de que nadie les informó de lo sucedido hasta después de que vieran en las redes sociales una publicación de la mujer que encontró a los pequeños, el miércoles por la tarde. “Nos enteramos por Facebook”, dijeron a medios locales.

A su vez la Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Familias de la Junta de Andalucía está investigando lo sucedido. Lo que sí parece confirmado ya es que al tratarse de fechas no lectivas, no era el personal habitual de la guardería quien se encargaba del cuidado de los menores. En fechas no lectivas o las tardes de los viernes, es una empresa quien se encarga de ello. Es decir, se subcontrata a una empresa privada que se encarga de esos periodos en los que no hay la actividad habitual.