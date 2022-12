Se va el 2022: ¿qué fue lo más buscado en Google Argentina?

Llegó fin de año y como en cada diciembre, Google reveló este 2022 el resumen anual que muestrá qué fue lo más buscado en Argentina. De esta manera, luego de un relevamiento, se conoció cuáles fueron los acontecimientos, personajes y temas que despertaron mayor interés en el país.

Teniendo en cuenta que fue un año en donde se desarrolla hasta el 18 de diciembre el mundial, esta temática -como era de esperar- fue la más consultada. Así quedó plasmado: mundial, Selección argentina y eliminatorias como los de mayor relevancia.

Por su parte, algunos términos sorprendieron. Estos fueron: "censo digital y subsidios" que acapararon un porcentaje alto en el búscador. Cabe destacar que el censo se realizó el pasado 18 de mayo luego de prorrogarlo por la pandemia del coronavirus y esto fue lo que además impulsó dos pregunta que fueron tendencia en todo el territorio "¿Qué es el censo?” y “¿Cómo hacer el Censo digital?”.

Pero, no todo fue deporte. Durante el 2022 hubieron acontecimientos internacionales de gram impacto social que generaron relevancia mundial. En este sentido, la guerra entre Ucrania y Rusia, que disparó consultas como "¿Por qué Rusia invade Ucrania?" o "¿Qué es la OTAN?".

Los feriados, siempre son un tema que cae sobre la mayor parte de la población y también son los días de descanso para empleados públicos privados, por eso fueron un clásico las consultas como: "¿Por qué es feriado el 17 de junio?" y "¿Cuándo es el próximo feriado?".

Finalmente, con lo que se relaciona a entretenimiento como películas y programas de TV, marcó el liderazgo el reality "Gran Hermano" y alcanzó el puesto número uno en las búsquedas de la categoría. Las producciones argentinas como “Argentina, 1985” y “El Encargado” también se destacan entre las más solicitadas, además de las internacionales: “Café con aroma de mujer”, “Dahmer”, “Heartstopper”, “Jurassic World Dominion”, “Doctor Strange”, “Top Gun” y “Thor: Love and Thunder”.

Listado de búsquedas 2022

Censo digital

Mundial 2022

Argentina vs. Italia

PSG

Atlético Tucumán

Liga Argentina

Gerardo Rozín

Subsidio luz y gas

Ucrania

Argentina vs. Arabia Saudita



Partidos



Argentina vs. Italia

Argentina vs. Arabia Saudita

México vs. Polonia

Argentina vs. Estonia

Argentina vs. México

Argentina vs. Chile

Perú vs. Australia

Argentina vs. Jamaica

Argentina vs. Colombia

Brasil vs. Serbia



Personas más buscadas del 2022

Gerardo Rozín

Julieta Vallina

Reina Isabel

Jeffrey Dahmer

Carlitos Balá

Will Smith

El Noba

Rusherking

Shakira

Taylor Hawkins



Series, películas y programas de TV

Gran Hermano

Argentina, 1985

Café con aroma de mujer

El encargado

Dahmer

Heartstopper

Jurassic World Dominion

Doctor Strange

Top Gun

Thor: Love and Thunder

Las preguntas más buscadas en Google Argentina 2022: "¿Qué...?"

¿Qué hora es en Qatar?

¿Qué es la OTAN?

¿Qué es endemia?

¿Qué es botulismo?

¿Qué es flurona?

¿Qué es el censo?

¿Qué pasó con Piñón Fijo?

¿Qué es ReNaBaP?

¿Qué sentimiento humano soy?

¿Qué le pasó a Julieta Vallina?