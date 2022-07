¿Se puede prevenir la hepatitis C? El 1% de los argentinos la tiene y no lo sabe

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Se estima que el 1% de la población general argentina tiene hepatitis C y la mayoría no lo sabe.

Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E, aunque en Argentina prevalecen las tres primeras.

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, con el fin de alentar la actuación, los testeos y hacer hincapié en la necesidad de una mayor respuesta mundial.

Federico Villamil, hepatólogo y jefe de trasplante hepático en el hospital Británico, habló al respecto en El Interactivo, de Ciudadano News, y alertó que "hoy las hepatitis producen más muertes que todas las enfermedades infecciosas en el mundo, incluso tuberculosis, HIV; más muertes que los accidentes de tránsito".

En base a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso como uno de sus objetivos principales erradicar las hepatitis para el 2030, contó el profesional.

Una enfermedad silenciosa

Por otro lado, el doctor explicó que, a diferencia de otras enfermedades, la hepatitis no genera síntomas: "Cuando uno tiene hepatitis C, que es la más asintomática de todas, hay pacientes que la tienen por 20 años y, cuando consultan, tienen enfermedad avanzada, que puede llevar a la muerte o necesidad de trasplante".

“Toda persona, al menos una vez en la vida, debe hacerse las pruebas para las hepatitis virales. Porque si se diagnostica en forma precoz, uno detiene la progresión, evita la cirrosis, la muerte, el cáncer o el trasplante. Los médicos generalistas, cuando le piden análisis a un paciente, debe incluir prueba para hepatitis, si no lo tiene que solicitar el paciente", remarcó el hepatólogo.

Cepas de la hepatitis en Argentina

Villamil aclaró que en Argentina hay mayor presencia de las cepas A, B y C, pero la primera es la diferente a las demás: "Es una enfermedad que se contagia de persona a persona. Ocurre en la infancia fundamentalmente. Los chicos con hepatitis A la pueden cursar aún jugando al fútbol, pero es una enfermedad autolimitada, es aguda, que generalmente se cura sola y en poco tiempo, pero no da formas crónicas".

"La hepatitis B y C son completamente distintas. Primero, no se transmiten de persona a persona. La hepatitis B se transmite por vía sanguínea y también sexual. La C, casi exclusivamente por vía sanguínea, o sea transfusiones de sangre, acupuntura, tatuajes, gente que usa drogas intravenosas y comparte agujas", aclaró.

No obstante, indicó que, a diferencia de la A, la B y C pueden evolucionar a la cronicidad: "En la B, de cada 10 personas que se infectan, una va a la cronicidad. Pero en la C, que es la más frecuente en Argentina, de cada 10 personas, 8 van a la cronicidad".

¿Una enfermedad prevenible?

La hepatitis A y B se pueden prevenir con vacunas, las cuales están en el calendario oficial de vacunación en Argentina.

"La C la podemos curar casi en el 100% de los casos, con comprimidos por boca, entre dos y tres meses, casi sin efectos colaterales. Entonces se pueden erradicar, pero esto requiere de una política sanitaria a nivel país y, por otro lado, que la gente tome conciencia, por eso el día de la hepatitis. Eso va a llevar un tiempo, pero hay chances de que sea exitoso", completó el doctor.

Síntomas

El síntoma principal que puede generar la hepatitis es ponerse amarillo y la orina oscura, color caoba.

Si bien la mayoría de las hepatitis son asintomáticas, también pueden aparecer las siguientes manifestaciones: