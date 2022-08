¿Qué motiva una infidelidad? Aseguran que la monogamia está camino a desaparecer

Popularmente, se conoce a la infidelidad como aquella relación afectuosa de tipo romántico, a corto o largo plazo, establecida con personas distintas del vínculo oficial​​. Generalmente, se mantiene en secreto y, de hecho, hay páginas que fomentan este anonimato. Según un relevamiento, Argentina se ubica en el cuarto puesto en materia de infidelidad, en América Latina.

Ahora bien, el concepto de infidelidad per se ha mutado en la actualidad, y estudios arrojan que el género femenino y las nuevas generaciones son las que más han aportado a la causa.

Si bien poco a poco se va desplazando la monogamia para abrir paso a nuevas concepciones, tales como el poliamor, es un hecho que se sigue optando por el silencio o la confidencialidad para llevar adelante las relaciones extramatrimoniales o por fuera de la 'oficial', por temor a fracturar dicho vínculo.

Una red social para relaciones discretas

Para llevar adelante una relación afectiva por fuera de la oficial, muchos recurren al anonimato y, la realidad, es que actualmente hay muchas formas de garantizar esto. De hecho, hay redes sociales específicas para ello, tales como Ashley Madison.

El director ejecutivo de esta última, Christoph Kraemer, habló en El Interactivo, de Ciudadano News, y especificó que esta app en línea opera en Argentina desde hace diez años y concentra a 900 mil ciudadanos, lo que ubica al país en el cuarto puesto de infidelidad, de Latinoamérica, y en el puesto once a nivel mundial.

“Cuando empezamos, hace 20 años, (Ahsley Madison) se creó para gente casada o en pareja, buscando una aventura de forma segura y discreta. Pero ha ido evolucionando, vemos que hay diferentes modalidades de parejas", sostuvo el entrevistado.

Aclaró que siempre se cuida la identidad de los usuarios y que "ahora tenemos más parejas abiertas buscando a un tercero. Ofrecemos la posibilidad de una foto pública o de enmascararla para tener más privacidad".

¿Fin de la monogamia?

Indicó, a su vez, que "el modelo de pareja o matrimonio monógamo es el único aceptado a nivel social, pero, en realidad, no corresponde a la mayoría. Por un lado, algunos definen infidelidad a echar un vistazo a otra persona, para otros hacer sexting no dice nada, para otros dicen que es besar a alguien, pero, para otros, eso no significa nada. Cada pareja lo vive de manera diferente".

Especificó que "son las mujeres y la generación joven los que están liderando este cambio, diría que es casi una revolución. Una de cada cuatro de nuestros usuarios dicen que estar en una relación abierta".

Kraemer señaló que, en sintonía, la gran mayoría de la generación Z "ni siquiera se plantea casarse", por lo que lo del matrimonio monógamo "tiene sus días contados, como único modelo. Un 30% dice querer una relación abierta, incluso otro 30% una relación poliamorosa. Creo que vamos a ver más diversidad, en cuanto a lo que dos personas o más quieren para convivir, que lo que tenemos hoy".

¿Qué motiva a ser infiel?

Pese a que popularmente se lo ubica al género masculino como el más infiel, el especialista destacó que esto "no corresponde a la realidad".

"Una psicóloga estadounidense hizo entrevistas con la comunidad y lo que ella encontró es que la motivación inicial para mujeres de buscar una aventura es la falta de satisfacción sexual, mientras que para el hombre es la falta de validación", puntualizó.

Aclaró, en tanto, que casi nunca se toma la decisión de ser infiel de forma impulsiva: "Siempre es a algo que se llega después de un proceso y después de mucho tiempo de que no los escuchan o atienden".

"Creo que es importante decir que hemos puesto tantas expectativas en nuestra pareja, que tiene que ser buen amante, buen padre, buen cocinero y no sé qué más… Nadie puede ser esto las 24 horas. Que alguien no te satisfaga no quiere decir que no seas feliz con él o ella", completó.