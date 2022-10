Qué es la osteoporosis: cómo reconocerla y cómo evitarla

Cada 20 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis y tanto en estas fechas, como en el resto del año es muy importante la "concientización" de enfermedad, ya que es "muy conocida, la i Qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Andrea Conforti, especialista en enfermedades metabólicas del hueso, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó de qué se trata la enfermedad: “Es una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza por descalcificarse o hacerse una trabécula más afinada lo que ocasiona y lleva a fracturas".

Es por este motivo que destacó la importancia de "poder prevenirla y tratarla", ya que "no tiene cura". En caso de que se presente esta enfermedad, se puede desarrollar un "tratamiento" que "mejora la densidad mineral del hueso, al punto que podemos llevarlo hasta un paso previo que es la osteopenia", explicó.

A partir de esta ayuda, "lo que logramos es que el paciente no se fracture, reducimos el riesgo de fractura", agregó.

¿Cómo se origina?

Conforti indicó que "esta enfermedad tiene su factor genético algún peso, pero no es fundamental, es decir podemos tener genes que nos predisponen a tener osteoporosis pero no es el único ni el más importante".

Además, reveló que “la baja estatura en personas de tercera edad es lo que nos dice es que esa paciente tuvo fracturas vertebrales que no le dieron síntomas" y que estas secuelas, con el tiempo sino se trató adecuadamente, pueden provocar "baja estatura, una columna encorvada”, finalizó.

¿Cómo evitar esta enfermedad?

La entrevistada manifestó que no hay una fórmula específica para evitarla, pero se pueden tener en cuenta consejos para mantener un estilo de vida sano y una alimentación equilibrada, ya que a partir de los alimentos y los nutrientes el hueso se "hace más fuerte y se nutre". "Hay muchos otros factores que predisponen a la osteoporosis, entre ellos los malos hábitos, no tener hábitos saludables, no hacer ejercicio físico, no comer una dieta adecuada en cuanto a cantidad de calcio", indicó.

Por otra parte, reveló que "al ser una enfermedad que no tiene síntomas" las personas que la presenten "no van a tener dolor, ni nada y ese es uno de los problemas". Es por eso que sugirió que las mujeres luego de entrar en la menopausia, se realicen los análisis correspondientes de cadera y de columna para verificar que esté todo en condiciones.

Si bien "es cierto que personas más jóvenes pueden también tener osteoporosis" se conoció que pueden haber menos casos y que los hombres también la pueden padecer "pero en general se da después de los 70 años", concluyó.