Asumir nuestro grado de responsabilidad

El profesional Mauricio Strugo, Psicólogo y Sexólogo, señaló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) la importancia de no evadir la responsabilidad propia.

“En general cuesta ser responsable. La verdad que cuando tenemos una situación en donde el otro nos hace un reclamo o nos marca algún defecto, lo más común es siempre echar la culpa en vez de hacernos responsables.

Culpabilizar al otro y no poder admitir, en cierta forma, que cuando mi pareja me está pidiendo algo es porque le importo, porque le importa la relación”.

“Por lo tanto, antes de entrar en una pelea sin sentido en donde se desarrolla este juego de ver quién gana, lo destacable es darse cuenta de que pierde la pareja, porque si alguno de los dos impone su razón, si alguno se sale con la suya, la verdad, es que se pierde de alguna forma la posibilidad de crecer, de aprender como pareja”.

Strugo continuó hablando sobre el rol de las responsabilidades asumidas: “Estamos juntos en una relación para aprender respecto a algo que el otro nos viene a enseñar, y para poder hacer eso, si todo el tiempo ante el reclamo del otro lo que vamos a hacer es negarnos, justificándonos en que mi contraparte hizo tal o cual cosa no se construye nada”.

Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo

“En vez de decir eso, acaso no es mejor tomarme un minuto para pensar eso que me dicen, procesarlo y después responder. Así podemos evolucionar en el vínculo, si no lo logramos, la pareja se va a ir poniendo cada vez peor”, reflexionó el entrevistado.

Cambiar esa sensación del ego de que perdemos frente al otro

“La primera respuesta a esa sensación de por qué nos sentimos derrotados está vinculada a nuestro ego. Hay aspectos en nuestra manera de ser, en donde en algún punto, cuando el otro nos muestra un argumento razonable, lo tomamos como que nos puntualizan una falla, lo tomamos como algo que no está bien en nosotros y es como que perdemos, sentimos que perdemos”.

El especialista prosiguió: “Cuando empezamos a dejar de lado el ego, tomarlo todo como personal, como un ataque a nuestra autoestima debilitada, podemos empezar de alguna forma a tener un vínculo con una dinámica inversa”.

Dialogando en primera persona, el psicólogo comentó: “soy humano, uno se puede equivocar, uno tiene sus maneras que no son tan empáticas. Si alguien que me quiere y le importo no me va a poder decir estas cosas, entonces quién, porque si para poder hacer que mi pareja funcione se tiene que callar la boca, entonces la estoy llevando a un sometimiento”.

Hablar con franqueza, comunicándonos

El entrevistado resaltó el valor de una buena comunicación: “Hay que entender la mejor manera de comunicarse, quizás para que el otro no reaccione defendiéndose. Hay que buscar la manera de poder hablar de lo que sentimos, podemos contarle al otro sin que suene a reclamo o sea agraviante”.

“Es importante empezar correctamente la frase para manifestar lo que nos provoca algo que el otro está haciendo. Empezar diciendo: me pone triste, me duele, me enoja, en vez de enojarnos es una buena estrategia. Esto es lo que se conoce como una comunicación más asertiva. Hay momentos de diálogo importantes en la pareja a los que hay que darle su espacio, hay que mirarse, hay que darle trascendencia. Aprender a discutir, a intercambiar posturas”.

El desafío

Finalmente, Strugo concluyó diciendo: “El estar en pareja es un desafío, requiere esfuerzo, tiene que haber amor, momentos lindos, pero para poder generar él nosotros es necesario que se discuta, que se busque la vuelta de rosca para acordar. Siempre intentando no lastimar al que amamos”.