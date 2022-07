Nació el primer bebé con embriones criopreservados: cómo es el procedimiento

Una mujer de 37 años, con diagnóstico de esterilidad primaria de siete años de evolución, se había sometido previamente a tres tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad con resultados negativos. En el último tratamiento se criopreservaron dos embriones que luego se transfirieron, un embrión logró desarrollarse y dar lugar a un embarazo intrauterino.

Paola Cano Carabajal, jefa de unidad de Fertilización del Hospital interzonal General San Martín de La Plata, dijo: "Estamos contentos, orgullosos de dar la noticia de que nació en nuestra unidad", ya que "fue el primer bebé sano con mamá sana de embrión criopreservado en mayo del 2021".

La criopreservación de embriones es el proceso de conservación de un embrión a temperaturas bajo cero. Es un procedimiento posterior a la fecundación in vitro, proceso mediante el cual se extraen óvulos del ovario de una mujer y se combinan con espermatozoides en el laboratorio para formar embriones. Los embriones que no se utilizan, se congelan y después se pueden descongelar y colocar en el útero de una mujer.

“Son pacientes que tienen indicación de hacer tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad", por lo que "los embriones se realizan en laboratorio. El primer procedimiento es donde se aspiran óvulos, se fecundan con los espermatozoides de la pareja y se transfieren en fresco los embriones, los restantes se criopreservan en nitrógeno líquido a temperatura de -196° en termos especiales. Quedan criopreservados por tiempo indeterminado", explicó la doctora.

Y amplió: “Son tratamientos invasivos pero ambulatorios. En la fertilización in vitro hay varias etapas en la mujer, lo primero es la hiperestimulación ovárica donde la paciente se aplica de manera exógena hormonas respetando su ciclo, con monitoreo ovulatorio para ir modificando dosis. Un día 13 o 14 del ciclo se aspiran los folículos".

Para esto, "tenemos un quirófano y se realiza con sedación, es un procedimiento guiado por ecografía transvaginal, se hace una punción de folículos de un ovario. Las biólogas buscan los óvulos, se hace el procedimiento con el otro ovario y dura unos 7 minutos".

Allí, "la paciente despierta, se recupera y se le puede dar el alta". Simultáneamente, "su pareja deja muestra de semen y se produce la fertilización en laboratorio de embriología. Este hospital cuenta con su propio laboratorio de embriología".

La doctora explicó que “hay casos donde la pareja o tiene factor masculino severo o es homoparental o una mujer sola y se usa semen donado. Una vez fertilizado se cultivan embriones y se transfieren".

Al consultarle si las personas pueden reclamar eso ante la salud pública, la profesional dijo: "El hospital es no arancelado, la paciente accede, se le otorga medicación necesaria. La criopreservación es no arancelaria y la transferencia también", por lo que la paciente y la pareja no abonan nada", ya que "estamos regidos por la ley provinci l donde se permite el acceso a tratamientos de fertilización asistida a las parejas que lo requieran".

Eso consta en que tienen 4 tratamientos de baja complejidad y 3 de alta complejidad, sin arancel. En caso de necesitar semen donado se recurre a bancos, se compra en bancos autorizados. En este caso el parto también fue realizado en el hospital".

Cano Carabajal contó que "la bebé nació a las38 semanas, por cesárea, mamá sana en casa, sin complicación. Salvo casos particulares, donde la mujer cuenta con patologías de base, no se aumentan riesgos por ser fertilizaciones in vitro o de baja complejidad", reconoció.

Para cerrar, la profesional dijo: “La donación de óvulos es un acto altruista, también se expone esa paciente y lo hace de manera generosa. En general son mujeres de entre 20 a 30 años y que les dan una oportunidad a otras pacientes que no tiene óvulos o que sus óvulos no funcionan correctamente”.