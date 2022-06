Guiar a los adolescentes en la sexualidad: todo lo que no se debe reprimir

La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad.​​ Se trata de una etapa muy difícil de transitar, si no se habla con claridad de distitnas temáticas, por lo que especialistas recomiendan reforzar el diálogo intrafamiliar para evitar errores de juicio que puedan atentar contra el bienestar del menor de edad.

Si bien actualmente se habla con mayor naturalidad y flexibilidad, aseguran que la sexualidad sigue siendo un tabú, lo que muchas veces termina derivando en maternidades o paternidades no deseadas a temprana edad.

Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo especialista en vínculos, indicó en diálogo con El Interactivo de Ciudadano News que los que más pueden ayudar a los chicos en estos casos son los padres, "que tienen experiencia".

“Todos nos planteamos cuándo y cómo hablar de sexualidad. Ante la posibilidad de ver que los hijos tienen parejas o relaciones sexuales, lo peor es negarlo o no hacernos cargo de que algo está sucediendo", advirtió.

La importancia de la educación sexual

El especialista remarcó que la edad de inicio en relaciones sexuales bajó, en relación a otros años, y que algo que puede sorprender es que "hay experimentación de sexualidad sin género, sin identidad. Los jóvenes de hoy se permiten ir conociendo y, a partir de ahí, ver qué les gusta. Entonces se toman más libertades para experimentar y luego decidir".

"No se sienten tan condicionados como nosotros. Esto ha cambiado, nos encontramos con jóvenes que se dan más libertad, pero también, al tener tantas posibilidades, suelen marearse", agregó, destacando que sigue siendo común la rebeldía en esta etapa, en la cual "se pueden cometer errores, si no conocen métodos anticonceptivos".

Strugo aseveró que "por eso está bueno que en la mayoría de los colegios den la Educación Sexual Integral (ESI), pese a que en algunos, por cuestiones religiosas, buscan vericuetos para no cumplir con algo que es una bajada nacional".

"Cuando los chicos preguntan, no podemos hablar de la semillita y la cigüeña, porque le armamos un despelote. Muchas veces los adolescentes no nos escuchan porque no hemos dado el espacio para que ellos puedan contar, el principio del adolescente es oponerse. Pero si hablamos en algún lado, va a quedar el mensaje", destacó.

Autoplacer en adolescentes

Consultado sobre la masturbación en adolescentes, el sexólogo sugirió que no se "reprima" la acción, debido a que si se plantea como algo "malo" esto puede generarles problemas a futuro.

“Es probable que nos hayan enseñado que está mal, que es un pecado, cuando en realidad la autoexploración hace que cuando uno tenga una relación con alguien le pueda mostrar al otro qué le gusta y qué no, eso sirve para evitar abusos y entender que el cuerpo de uno es de uno. Por eso es importante la ESI", hizo hincapié.

Y volvió sobre la idea principal de que "decir 'está mal', 'es un asco', puede hacer que en un futuro una persona en una relación de pareja ni siquiera se acuerde de por qué tiene bloqueo con su sexualidad, pero que tenga que ver con lo que le hicieron pensar sobre sus genitales".

"Como papás tenemos que ordenar la conducta, enseñar que es algo que se tiene que hacer en un ámbito privado, que tener sensaciones es normal, que solo se lo hagan ellos, que se cuiden, que puedan ordenar su vida al respecto. El problema es que lo hagan en público", completó Strugo.