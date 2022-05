El cuidado del pelo: ¿cada cuánto se debe lavar?

Dentro de los diferentes cuidados en nuestro cuerpo, el cabello ocupa uno de los lugares centrales para proteger. Muchos son los mitos que se desatan en torno al lavado y tratamiento del mismo, pero ¿qué es lo que aconsejan los especialistas?

Miguel Marti, dermatólogo y experto en Tricología, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y dio algunos consejos para tener en cuenta

—¿Conviene lavarse el pelo todos los días?

—Yo creo que sí, la higiene para el cuidado del cuero cabelludo y el pelo. Debería ser lo más frecuente y constante posible. Un cuero cabelludo sucio que nos es óptimo para el cuidado del pelo, eso desencadena en otros problemas, como inflamación. Lo más recomendable es que sea frecuente o lo más frecuente posible.

“Es un tema amplio, pero primero el lavado debe ser lo más frecuente o diario. El secreto de esto es conocer y conocer el producto adecuado para este tipo de pelo. Las características del cuero cabelludo son particulares, es una zona con mucho pelo, la más caliente o de mayor temperatura o de más glándulas sebáceas, por tanto, requiere de condiciones particulares para su cuidado"

—¿Cómo se debe elegir un adecuado shampoo?

—Muchas veces elegimos los shampoo porque nos prometen crecer el pelo y aspectos cosméticos que pueden ser favorables o no. Pero la única función que tiene el shampoo es la limpieza del cuero cabelludo. Si queremos limpiar bien hay que buscar un shampoo óptimo, si queremos acondicionar hay que buscar acondicionadores o living que no se lavan y quedan en el pelo para que quede como queremos nosotros.

“Hay muchas cremas para peinar, son cremas que tienen enriquecidas con siliconas y amoldan al pelo para que conserve una forma, pero no son acondicionadoras. Los acondicionadores están cargados de proteína vegetal o keratina que le aportan al pelo mayor protección al medio externo. Que el pelo no se vea afectado por mayor calor, frío, floraciones, altas temperaturas, por el planchado o lavado diario. Los acondicionadores protegen la fibra capilar. Las cremas para peinar conservan una forma, pero no son ricos en productos acondicionadores.

—¿Hacerse masajes está bien?

—La mayor función que tiene un masaje en el cuerpo cabelludo es el placer que da, no origina otra cosa. Te relaja, te da placer, pero no influye en el crecimiento del cabello, no intervienen en el ciclo. Las personas piensan que masajeando crece más, pero no hay nada científico que lo indique. Sí es placentero o relajante. La limpieza es fundamental, acariciarse el pelo y lavarse la cabeza creo que es un acto totalmente placentero.

—Estamos en otoño en Argentina, donde se dice que los mamíferos cambiamos el pelo. ¿Es así?

—La época de la berenjena existe, está relacionada a la llegada del otoño. Cuando un país tiene estaciones, como Argentina, cuando termina la época de mayor exposición solar y entramos a una de menor radiación y cambios de temperatura, perdemos el pelo. Es porque somos mamíferos. Hay un factor antropológico, porque antes estábamos cubiertos de pelo, hoy nos quedan pocas zonas con pelo. La zona que más evidenciamos la caída es la del cuero cabelludo.

Finalmente, el entrevistado expresó que "el pelo tiene la función de protección, después de haber recibido gran cantidad de radiación y calor solar el pelo sufre cambios". Asimismo, detalló que en algunas ocasiones "se hace más rubio, castaño o claro durante el verano. Cuando terminamos esta época hay aceleración de recambio, popularmente conocido como la época de la berenjena"