Día Internacional de la Hepatitis C: ¿Dónde realizarte un test gratuito?

El pasado 1 de octubre se conmemoró, como todos los años, el Día Internacional de la Hepatitis C. A raíz de la fecha, se lanzó una campaña de detección gratuita en varios hospitales para la concientización sobre esta enfermedad.

Omar Andrés Galdame, médico hepatólogo, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó todo sobre esta enfermedad.

“Hay que saber que muchas personas tienen la enfermad y no lo saben, porque es asintomática, tarda muchos años en enfermar el hígado pero una vez que lo afecta, muchas veces es irreversible. Hasta hace unos años la hepatitis C era la principal causa de cirrosis, de tumores del hígado y necesidad de trasplante. Con el advenimiento de los nuevos tratamientos que hay hoy disponibles la hepatitis C se cura en más del 95% de los casos", indicó.

De esta manera, el especialista planteó que como "meta mundial" se plantea erradicar la hepatitis C "ahora que hay tratamientos curables", tratando de "detectar los pacientes no diagnosticados".

Cabe destacar que, según trascendió "alrededor del 50% de los pacientes que están infectados desconocen que lo están" y es por eso la importancia de detectarla.

¿De qué se trata la enfermedad?

El virus de la hepatitis C se aloja en el hígado y lo va afectando lenta y progresivamente. Si no se detecta a tiempo, puede generar daño irreversible en este órgano, llevando al desarrollo de Cirrosis, cáncer o inclusive la necesidad de un trasplante.

Por su parte, el especialista indicó que es "una enfermedad silenciosa y a su vez es una enfermedad sistémica, es decir, no es una enfermedad que afecta solo al hígado, puede afectar las arterias, los ganglios linfáticos, algunos trastornos, por ejemplo hay personas con diabetes que pueden tener hepatitis C, enfermedades cardiovasculares serias, enfermedades de la sangre, puede producir baja de glóbulos rojos, de plaquetas".

“La hepatitis C va produciendo una inflamación microscópica leve en el hígado, el síntoma que está descripto como principal en hepatitis C no son síntomas digestivos, generalmente es cansancio, el 60% de los pacientes que tienen hepatitis C crónica tienen astenia, decaimiento, causante de depresión", agregó.

Y finalmente, destacó que se detecta a través de un control del hígado "un hepatograma que mide cómo está el hígado, es muy simple de hacer se hace caso de rutina en todos los pacientes".

¿Dónde concurrir para realizar un examen gratuito?

En distintos centros se harán test rápidos en la segunda quincena de octubre, las personas que estén interesadas se tienen que inscribir en la página www.testeodehepatitisc.com.ar. Si hay un resultado positivo tendrá la contención. Estos test son rápidos para detectar población en general, después uno tiene que confirmar la enfermedad con otros análisis”.

“A partir de los 18 años es importante hacerse este chequeo, las personas mayores de más potencial riesgo están entre los 40 a 60 años. Pero recomendamos que las personas alguna vez en la vida se hagan el test", concluyó Galdame.