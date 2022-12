Día del Oftalmólogo: ¿cómo proteger el ojo y tener una vista sana?

Cada 13 de diciembre se celebra el Día del Oftalmólogo y desde las diferentes regiones del país se tiene en cuenta este día para aconsejar y recordar los cuidados necesarios para una "visión sana".

Carlos Kotlik, jefe Servicio Oftalmología Hospital Notti, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y expuso que si bien hay que recordar algunos detalles, "el ojo se cuida solo y prevé su propio sistema de lágrimas y su propio sistema de excreción lagrimal y secreción lagrimal", por lo que manteniendo una rutina adecuada, no debería haber ningún problema.

A pesar de que detalló que en Mendoza la principal problemática es "el ojo seco", debido a que es un "desierto". En este sentido, explicó que el mismo clima "hace que se evaporen las lágrimas porque hace calor, hay poca humead y el ojo debe estar recubierto de una capa de una lágrima que está perfectamente hecha, la lágrima viene de una calidad especial para que la luz pueda refractarse, pasar bien y enfocar perfectamente".

Asimismo, teniendo en cuenta que está por iniciar la temporada del verano indicó "el otro problema son las piletas, estas tienen cloro, este cloro produce una conjuntivitis química. Los que abren los ojos adentro del agua se les irrita el ojo y se les produce una conjuntivitis química", es por eso que aconsejó: "Una manera de solucionarlo es que no abran los ojos bajo el agua y no metan la cabeza bajo el agua, sino en dos días no hacer nada y se cura, o si usa lágrimas artificiales va a diluir más rápido y se va a curar".

Por otra parte, detalló que las personas que de lente de contacusan lentes de contacto "necesitan tener el ojo bien hidratado porque el lente de contacto funciona volviendo redonda esa superficie, puede tener un astigmatismo, miopía, lo que sea en el ojo, entonces vuelve, enfoca sin tener que estar separado del ojo, entonces no tenes los marcos, pero para que esté enfocado y la córnea esté sana tiene que haber lágrimas que pasen por delante del lente de contacto y que pasen por detrás del mismo".

Finalmente ,realizó algunas recomendaciones para los más pequeños: "Los niños miopes, que están en edad de crecimiento, que tienen el ojo más largo de lo que debe ser, hay que darles algún tratamiento que es con gotas, tener cuidado con las pantallas y lo mejor es estar al aire libre, porque tiene que haber mucha iluminación para evitar la progresión de la miopía”.