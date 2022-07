Cada 6 de julio, con el fin de frenar el avance de enfermedades trasmitidas por mascotas, se conmemora el Día Mundial de la Zoonosis. Esta fecha se fijó en conmemoración de un hecho histórico producido en 1885, cuando el científico francés Louis Pasteur, salvó la vida de un niño de 9 años al aplicarle la primera vacuna antirrábica, luego de que fuera mordido por un perro infectado de rabia.

El fin de este día es recordar que la prevención de enfermedades en los animales no solo protege su salud y bienestar, sino que es uno de los pasos más efectivos para preservar la salud de las personas.

"Los animales pueden transmitir algunas enfermedades, zoonosis, que son las que se transmiten de los animales al hombre", señaló Alicia Barreto, veterinaria y fundadora del refugio de animales APRANI, en diálogo con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

En ese sentido, explicó que "cuando uno tiene un animal, tiene que tener conciencia que por más de que esté limpio, las mascotas tienen costumbres como lamerse las partes íntimas, y oler las zonas genitales o anales de los otros animales para poder conocerse. Es importante saber que hay que evitar que no nos den lengüetazos en la cara ni en las manos, ya que llevan bacterias, virus y hongos que, en algunos casos, causan graves infecciones".

“No quiere decir que uno tiene que dejar de tener animales, sino tener medidas de higiene. En lugares donde uno está comiendo, lo ideal es que el animal no esté ahí. Algunos les dan con el mismo tenedor y la saliva del perro es bastante contaminante", sostuvo Barreto.

-¿Está bien dormir con los animales?

-No. Los animales tienen ácaros, pueden tener hasta sarna sin saberlo y después se nos pega a nosotros. No es una buena costumbre, muchos lo hacen y no se enferman, pero pueden producirse infecciones. Además, está el problema que no tiene que ver con zoonosis, pero que los animales tienen que ocupar su lugar, su rol de animal. En su jerarquía mental tienen que tener claro que no son un ser humano más, por más de que nosotros los consideremos como hijos, que de hecho muchos los amamos así.

-Tienen que tener su cucha para dormir o colchoneta, no tendrían que dormir en la habitación, no tienen que comer con nosotros ni subir a la cama porque hace que pierdan la jerarquía. Eso deriva en problemas de agresividad con miembros de la familia. Soy veterinaria de animales que han sido tratados como bebés desde chiquitos, y los muerden. Eso pasa porque el animal confunde su rol.

-Lo importante es que los animales estén bien vacunados y desparasitados. Por lo tanto, los cachorritos hay que llevarlos en forma frecuente hasta que tienen un año de edad. Cada 21 días hay que ponerle tres dosis de la quíntuple, después se empieza a espaciar. Cuando son perros adultos desde el año y medio pueden ir una vez por año para la vacunación, la antirrábica y la quíntuple. Aparte las desparasitaciones, en un hogar donde hay varios perros cada 3 meses.