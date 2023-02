Caso Fede Bal: "Existen personas adictas al sexo"

La infidelidad no es algo nuevo, desde hacen cientos de años existe tanto el matrimonio como el divorcio y también los casos de infidelidad que siempre han estado bajo la lupa, ya que no se sabe a ciencia cierta si es parte el hombre es infiel por naturaleza o porque tiene la voluntad.

En las últimas horas, se conoció que el actor, hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal, le fue infiel a su novia Sofía y ella se dio cuenta debido a que el joven usaba su lavarropas a altas horas de la madrugada y lo prendía desde su dispositivo. En este sentido, un debate antiguo volvió a las redes ¿Existe el gen de la infidelidad?

Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó quue "la fidelidad, es algo que tiene que ver con lo cultural" y debido a que el ser humano es monógamo por elección, "no por algo natural", es por lo que se produce ese "engaño".

En este sentido, recordó algunos detalles de la historia: “La monogamia, la elección de una persona para toda la vida, el casarnos fue algo impuesto naturalmente. En el algún momento de la historia, hace millones de años atrás el ser humano elegía una pareja por conveniencia porque mientras uno salía a cazar, el otro tenía que cuidar el lugar donde decidían quedarse, después en la edad media, en la época romano, las parejas se formaron para cuidar el patrimonio, entonces tanto la religión como la sociedad instituyó el matrimonio como una forma de elegir",

Debido a esto, indicó que los casos de infidelidad nos llaman la atención, porque "nosotros nos proyectamos en estos personajes. Uno se espeja en esa situación y dice, yo que hago tanto esfuerzo por sostener mi pareja, a pesar que nos aburrimos, no hablamos de cambios que deberíamos hacer, estamos peleando para compartir juntos la vida y este señor cambia de pareja".

Entoces, aseguró que además estos estereotipos de hombres o mujeres infieles "llaman más la atención" y muchas veces las personas que se meten con ellos especulan con el futuro y tienen la ilusión de "cambiarlos" y si un vínculo comienza así, intentando cambiar al otro "ya empezamos mal", indicó.

A partir de esto, opinó: "El 1% de la población animal es fiel. Lo importamte es hacerse la pregunta: ¿Se está haciendo fiel a sí mismo o no? porque a veces pensamos que la fidelidad tiene que ver con el otro y que tenemos que serle fiel al otro como si todo dependiera del otro y en realidad lo que tenemos que pensar es si al elegir a alguien, y serle infiel, nosotros estamos siendo fieles a nosotros. Nada es natural, todo requiere un esfuerzo, pero si vale la pena lo hacemos, porque lo que nos transforma en seres humanos, nos permite sociabilizarnos y vivir en vínculos es entender que si elegimos algo tenemos que tolerar la frustración de no tener todo a nuestra disposición, porque si no tenemos responsabilidad afectiva, del otro lado tenemos una persona que va a sufrir si no nos comportamos dignamente”.

Hay muchos tipos de personas, aquellas que "son infieles y no sienten culpa" y otras que son "infieles a sí mismas, porque no pueden sostener la situaciones". Lo cierto es que la mayoria de las parejas "que pasan por este tipo de situaciones" quedan con "miedos", ya que se pierde la desconfianza y "a cada rato te pidan la ubicación de donde estén, una foto de con quién están", por eso aconsejó: "Tenemos que hacernos responsables de las elecciones" y tener mucho cuidado cuando estamos en el proceso de sanación.

Finalmente, explicó que como existen personas para todo, también "existen personas adictas al sexo, existen personas que buscan adrenalina por demás y que en algún punto el goce está con la trampa, con el que no lo descubran",, pero que esto va de la mano con algo que se tiene que tratar, porqur posiblemente "la persona que está pasando por una situación así, no puede controlarse y debería bscar tratarse por que tarde o temprano va a ser descubierta".