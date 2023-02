Carencia de proteínas: qué hacer para no tener ese problema

La carencia de proteínas es una situación que muchas veces pasa desapercibida hasta que se empieza a sentir el efecto en el cuerpo. Una buena parte de las razones por las que ocurre está relacionada con dietas que se realizan sin la supervisión de un especialista. Por ese motivo, la nutricionista Julia Guevara habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), donde explicó causas y cómo evitar este problema.

Las dietas mal balanceadas

“Las proteínas son un macronutriente como son los hidratos de carbono y como son las grasas. O sea, son un nutriente fundamental en nuestra alimentación. Muchas veces hay muchas carencias por dietas por ejemplo hipocalóricas o por ejemplo mal balanceadas, o sea que no son dadas por una nutricionista, entonces en ese tipo de dietas hay muchas carencias y hay por ejemplo bajo consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque si quieren hacer dietas, por ejemplo desintoxicante, entonces se consume mucha fruta y muchas verduras y no se consume ningún tipo de proteínas y las proteínas son un nutriente esencial para los músculos, para el cartílago, para la piel, para las uñas, para el músculo sobre todo y aparte también son un componente fundamental de la hemoglobina, de los anticuerpos, de varias hormonas como es la insulina“, explicó la nutricionista.

Cómo detectar la falta de proteínas

“Los síntomas más usuales son, por ejemplo, la fatiga, el cansancio, mucha debilidad muscular, uñas quebradizas, la piel muy seca, por ejemplo también la pérdida de masa muscular. A medida que uno me va envejeciendo esa masa muscular va bajando pero cuando uno tiene ya una dieta mal balanceada o baja en calorías y en nutrientes, puede llevar a una baja masa muscular ya en forma anticipada y, por ejemplo, siendo joven, eso te puede llevar una sarcopenia, una lesión entonces eso también es otro síntoma muy relacionados los bajo consumo de proteínas", mencionó.

Cambiar proteínas

"Obviamente las proteínas de origen animal son las proteínas de alto valor biológico y son las que mejor se absorben en nuestro organismo. En poquita cantidad, aportan un montón de proteínas y se absorben mejor. El tema es que a veces se tiene que consumir mucha cantidad y la absorción no es la misma. Por ejemplo, tenemos proteínas en las legumbres en lentejas, porotos, garbanzos, soja, en varias verduras, también tenemos en las verduras de hojas verdes, que también tiene un montón de aporte de proteínas", explicó Guevara.

"Hay que hacer una combinación entre alguna legumbre y algún hidrato de carbono, por ejemplo puede ser una lenteja con arroz y alguna verdura, y eso va a ayudar al aporte proteínas. El tema es, como yo les decía recién, la absorción de esa de esa proteína de origen vegetal, nunca va a ser la misma ya que la absorción de una proteína de origen animal, pero bueno también se puede llegar a la proteínas que uno necesita consumir sin tener que consumir sí o sí carnes", recomendó.

El ayuno intermitente, ¿es bueno?

"El tema de un ayuno intermitente, por ejemplo, en deportistas que se dedican de manera profesional al deporte, eso sí va a ayudar a la recuperación de la masa muscular y aumentar la masa muscular, pero para una persona que hace deporte esporádico, 2 o 3 veces en la semana o 5 veces en una semana pero que no se dedican de forma profesional a una actividad física, el ayuno intermitente no ayuda. Lo que yo busco como nutricionista es que el paciente aprenda a comer y aprenda a decir: esto lo puedo comer y esto no lo puedo comer y el por qué no lo puedo comer. Lo que pasa en la mayoría de la gente que hace ayuno intermitente y que no lo hacen con un profesional, es que en los momentos del día que pueden comer comen de todo y en cantidades excesivas y después pasan a no comer durante un montón de horas. Cuando no se hace con la ayuda de un profesional nutricionista, es que no saben qué comer y cuando comen eligen opciones de comida que no son para nada sanas, entonces lo que yo junto como nutricionista es que el paciente aprenda a comer y aprenda a diferenciar qué nutriente puede comer y cuál no puede comer y el por qué no lo puede comer, y aparte también a controlar cantidades", explicó

Acerca de pacientes veganos o vegetarianos

“Lo importante en esos casos es que, lógicamente más allá de su elección de vida, que está perfecta si no quieren consumir ningún tipo de comida, por ejemplo de origen animal, hay que darle sí o sí otro tipo de alimentos y que cumplan con todos sus requisitos nutricionales: que consuman hidratos de carbono, que consuman proteínas grasas, vitaminas, minerales, todo lo que el cuerpo necesita para que funcione".

