Bruxismo: algunos ejercicios de yoga que te pueden ayudar

El bruxismo es un hábito que consiste en rechinar o apretar los dientes al tensar los músculos de la mandíbula de manera involuntaria.

De hecho, el bruxismo es una forma de descargar tensiones emocionales y vitales. Sin embargo, el estrés no es el único motivo que nos lleva a padecer este problema y puede afectar a adultos y a niños.

Algunas personas no tienen síntomas, pero otras pueden experimentar dolores de cabeza, de mandíbula y dentales, o problemas dentales.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Carolina Winograd, instructora de yoga facial en kaliope glow, explicó de qué se trata el bruxismo: “Una buena técnica de yoga facial puede ayudar un montón a combatir el bruxismo".

“El bruxismo, el rechinar dientes que hacemos muchas veces cuando dormimos y otras veces de día lo que hace es desgastar cada una de nuestras piezas dentales y para evitar ese desgaste y poder conservar en mejor estado los dientes aparecen estas placas que lo que hacen es evitar que se vayan desgastando nuestros dientes, no evita el bruxismo, para eso es importante encontrar técnicas sobre todo naturales que permitan dormir mejor, dejar de bruxar de día y de noche".

La especialista explicó que hay dos tipos de bruxismo, "el de la vigilia, que hacemos de día, es el que más percibimos, porque empezamos a notar tensión, o nos duele la cabeza, o tenemos zumbidos en los oídos, o nos duele la vista, a veces sentimos cansada la visión y no se sabe por qué, molesta la luz, muchas veces es porque estamos conectados, pero otras veces es el bruxismo".

Winogrand indicó que "bruxamos o que tenemos tensión en la mandíbula en la noche y en el día y después tratar de incorporar prácticas sencillas como el automasaje que es una forma de mitigar el bruxismo y en el caso particular que propongo no solo son automasajes, sino que es una técnica completa que integra automasajes con posturas de yoga, que no es lo mismo, se complementan, pero no es lo mismo".

Las posturas de yoga facial "trabaja la musculatura de una manera más profunda porque no solo libera tensiones en esos músculos tan cansados, que durante el día usamos para funciones que no tienen que ver con su actividad normal, que sería hablar, masticar, tragar o expresarnos, sino que le cargamos actividades potentes todo el día, esa tención no para muchas veces".

Por lo tanto, "la musculatura hay que liberarla de todas esas tensiones acumuladas, desbloquearla y al mismo tiempo tonificarla porque un músculo flácido o atrofiado que sufre mucho más porque desgastamos y vamos envejeciendo prematuramente todas nuestras articulaciones y tejidos y por ende nuestro rostro".

La instructora de yoga facial explicó que "practicamos una técnica como las que propongo, en donde abordamos de manera integral el tratamiento no solo de la musculatura sino también de nuestro sistema nervioso, porque muchas veces el bruxismo no viene por mala oclusión, sino sobre todo porque estamos superestresados y no nos damos cuenta y las exigencias que nos pone el día a día hace que tensemos más.

Entonces tenemos que buscar métodos que no solamente hagan un abordaje; de si liberé tensiones, ahora qué hago, y vuelvo a bruxar porque es mucho más profundo que liberar tensiones solamente, tenemos que buscar métodos que ayuden a calmar el sistema nervioso, a sentirnos mejor con nosotros".

Para cerrar aclaró que "la placa de contención a la relajación en sí no tiene que ver con evitar el bruxismo, la placa cumple la función protectora de las piezas dentales".