Argentina: preocupación por el aumento de la desnutrición infantil

En medio de la difícil situación económica y el gran porcentaje de pobreza que vive Argentina, el médico pediatra Abel Albino expuso su preocupación por la creciente desnutrición en niños de todo el país.

En diálogo con Daniel Gallardo para El Interactivo de Ciudadano News, el profesional aseguró que "es un problema de todos, tenemos que solucionarlo entre todos". En ese sentido destacó que es un tema que debe ser abordado por "los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, los colegios, escuelas, universidades, iglesias y la comunidad trabajando para solucionar este drama".

Consultado por la campaña de lucha contra la desnutrición que encaró Conin -la fundación que Albino dirige- para una niña, el médico contó que fue derivada a un centro Conin de Buenos Aires durante un mes y medio y "la recuperación fue fantástica".

Abel Albino fundó Conin en el año 1993

Sin embargo, aclaró que "es un ejemplo más", ya que también recuperaron el hospital de Las Heras Madre Teresa de Calcuta, donde "hemos recuperado 2500 desnutridos severos". A tal panorama añadió que el 28% de esos chicos muere, a nivel internacional.

"Es un horror porque se desangra un país cuando muere un niño. Es un desastre para la familia, la sociedad, los médicos, operarios, enfermeros, nutricionistas, es un bajón tremendo", expresó el pediatra.

Para explicar la situación, Albino afirmó que "el hilo se corta por lo más delgado, que son los niños y los más viejos. Es la población que más debemos mimar". Por eso indicó que la gente humilde emigra hacia lugares más cálidos porque hay más posibilidad de sobrevida.

Así, describió que "en Miami hay más pobres que en Washington, en el norte argentino hay más pobres que en el sur porque se puede vivir con una camisa y un pantalón. Después hay más pobres en el este que en el oeste, porque tiene ríos, pastos, peces".

¿Por qué hay más desnutrición infantil?

Albino indicó que afecta más a niños por debajo de los 6 años porque "dependen de terceros que no tienen medios económicos, ni la capacidad intelectual para poner en marcha a esa criatura". En ese sentido aseguró que la clave es la educación.

Pero, por otro lado, aclaró que "para tener educación, antes hay que tener cerebros, ya que la desnutrición genera debilidad mental" que se puede prevenir porque es creada por el hombre. Por lo tanto aseguró que "el hombre debe quebrar eso. La principal riqueza de un país es su capital humano, que si está dañado no tiene futuro", por lo que reiteró la importancia de trabajar "entre todos".

Para finalizar, el especialista celebró que la fundación tiene 32.000 niños recuperados en todo el país y felicitó a todas las regiones que tienen centros Conin. "Son 8 mil niños por año que atendemos. Hay que mantenerlo también, hay que pagar sueldos".

Por eso, agregó, es que no puede perder a nadie, "porque es personal idóneo. Cuando se va una persona es como si me muere un pariente", e invitó a la comunidad a ayudar a Conin, que sean miembros de la asociación, "que es el valor de una caja de leche, si es por tarjeta mejor, para que no se corte".

Entrevista: Daniel Gallardo