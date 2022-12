Año Nuevo: cómo evitar el Síndrome del Corazón Festivo

Llega el fin de año, y vuelven las celebraciones: encuentros con seres queridos, balances, saludos, comida y bebida. Pero algunos no suelen pasarla bien: son quienes desarrollan el Síndrome del Corazón Festivo, un desorden que trae más de un dolor de cabeza para las personas que tienen complicaciones cardíacas.

Específicamente, el Síndrome del Corazón Festivo está relacionado con los problemas cardíacos por consumir alimentos excesivamente saldados, acompañados con alcohol. Pueden ocurrir durante el resto del año, pero se intensifican a fines de diciembre por la gran cantidad de comidas saladas y bebidas ingeridas.

La combinación de sal y alcohol aumenta el ritmo de los latidos en forma irregular, lo que se conoce como fibrilación auricular: no es otra cosa que un tipo de arritmia.

El concepto de Síndrome del Corazón Festivo apareció en la década del 70, cuando los profesionales observaron que era mayor la cantidad de personas que asistían a las guardias de urgencias en los hospitales. Se trataba de individuos sanos a quienes se les diagnosticaban ritmos cardíacos irregulares, que en aquel entonces ya se les llamaba "arritmia auricular inducida por alcohol".

Este Síndrome consiste en sensación repentina de palpitaciones, aleteo o aceleración en el pecho, sensación de cansancio excesivo, desmayos, dolor o malestar en el pecho, y dificultad para respirar en condiciones normales, incluso en estado de reposo.

Se descubrió también que el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de complicaciones en pacientes con fibrilación auricular, al tiempo que altera también las señales eléctricas del corazón, que son las que coordinan la contracción de las células cardíacas. El consumo leve, por otra parte, no afecta del mismo modo. Una de las hipótesis sostiene que el alcohol induce alteraciones en el sistema nervioso, que es el que regula el ritmo cardíaco.

Un estudio demostró que una sola bebida al día puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular en un 16%. Sin embargo, ese aumento puede no ser drástico para la persona media.

¿Es reversible?

Hay recomendaciones específicas para prevenir el Síndrome del Corazón Festivo, pero cabe aclarar que en todos los casos se debe acudir a la guardia médica al detectar cualquier síntoma. Este desorden cardíaco puede ser reversible, pero esto depende de que el diagnóstico se haga temprano, se suspenda el consumo de alcohol, y se controle la arritmia.

Un buen plan para evitar esta complicación es preparar todo con antelación y beber con moderación en las fiestas de fin de año. No es necesario evitar aquello que nos gusta, pero hay que ser consciente de lo que se come y de cuánto se come, porque eso ayuda a mantener el rumbo.

Y el consumo de alcohol también hay que controlarlo: no beber en exceso es la mejor opción. No ocurre nada grave con beber una copa, pero se debe disfrutar lentamente, a lo largo del encuentro, en lugar de terminar las botellas.

Un punto importante para volver a la normalidad es hacer ejercicio, como una buena caminata rápida que reduce el estrés y quema calorías antes de los festejos. Guardar tiempo para descansar y aliviar el estrés es otra parte importante de este tratamiento.