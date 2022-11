¿Adiós a los empleos de oficina? Lo que proyecta un estudio en 10 años

Según un estudio, en diez años los empleos en Argentina serán completamente diferentes a los de la actualidad. Especialistas en recursos humanos aseguran que el camino a seguir es el que impuso la pandemia, libre de oficinas.

El dato se desprendió del estudio 'Cómo va a ser el trabajo del futuro', realizado en la plataforma de empleos Bumeran, del que participaron un total de 225 profesionales de recursos humanos de la región, 119 de ellos argentinos, 21 de Chile, 35 de Ecuador, 24 de Panamá y 26 de Perú.

Realizaron varias preguntas, pero el dato más llamativo se desprendió de '¿Cómo va a ser el trabajo dentro de 10 años?', a lo que, en Argentina, el 62% de los profesionales respondió que va a ser totalmente diferente, el 38% parecido al de hoy.

Además, el 66% de los especialistas argentinos afirmó que el trabajo así va a mejorar, mientras que el 23% dijo que no va a cambiar tanto y el 11% que va a empeorar.

Riesgos y desventajas

Por otro lado, el 43% de los argentinos coincidió en que el mayor desafío del trabajo del futuro será que los trabajadores logren adaptarse al nuevo mundo laboral y no queden fuera del sistema. El 30% apuntó a que no se pierda la sinergia del trabajo en equipo; el 10% que no aumente la precarización laboral; el 8% que no se pierdan los espacios de encuentro más sociales o recreativos.

Para el 5% de los profesionales, es preocupante que las personas trabajadoras no puedan generar vínculos más humanos, que excedan la relación laboral, y que se conviertan en autómatas que trabajan las 24 horas de los 7 días de la semana.

Ventajas del trabajo del futuro

En Argentina, el 48% respondió que una de las principales ventajas del trabajo del futuro es que las personas puedan trabajar desde cualquier parte del mundo; mientras que el 22% respondió que habrá mejores condiciones laborales; el 18% que las personas puedan disfrutar realmente de trabajar de lo que les gusta; el 7% dijo que no tengan que ir físicamente a la oficina; y por último el 5% piensa que habrá mejores beneficios.

En lo que respecta a las características laborales del futuro, el 51% cree que el trabajo en sí cambiará; mientras tanto el 26% dijo que muchos puestos van a desaparecer por la implementación de la tecnología y la automatización de diversas tareas. Por su parte, el 12% dijo que se va a diversificar y cada vez se va a especializar más, y el 11% restante respondió que se demandarán nuevos perfiles.

La gran mayoría consideró que la forma de trabajo que se viene es la del trabajo híbrido: “Ninguna de las personas participantes en Argentina cree que va a seguir siendo la oficina”, remarcaron en el estudio.