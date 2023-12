Si te da para invertir el aguinaldo, estas son las mejores opciones

Finalizando el año, ya con el nuevo presidente electo próximo a tomar el poder el 10 de diciembre y con la expectativa de conocer cuáles van a ser sus primeras reformas políticas y económicas, los trabajadores en relación de dependencia reciben el pago del Sueldo Anual Complementario, más conocido como (medio) aguinaldo.

Cuándo se cobra

El aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre, aunque existe una prórroga de cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite de pago es el viernes 22, según la ley vigente.

Y teniendo en cuenta la coyuntura económica, con una inflación esperada según proyecciones en aproximadamente 150% para todo el 2023, y con estimaciones de que continúe en dos dígitos mensuales hasta abril del 2024, por lo menos, cuidar (o hacer valer) esos pesos extra es una decisión inteligente.

Para eso, hay tres posibles alternativas de inversión que, según el perfil de inversor con el que cada uno se identifiquen, pueden resultar atractivas para cuidar los ahorros:

Inversor conservador

El Dólar Mep puede seguir siendo una opción. Recordemos que se trata de una opción accesible para los inversores minoristas a través del arbitraje de bonos, sin límites y que a las 24 horas es posible contar con los dólares en tu cuenta bancaria. En lo que va del año, el Dólar Mep sube poco más de 180%, y se ubica por debajo de 950 pesos.

Sólo hay que tener presente que, no obstante, se deben cumplir ciertos requisitos para poder operarlo como tener una cuenta bancaria en dólares a nombre personal, no haber comprado dólar ahorro en los últimos 90 días y comprometerse a no hacerlo los próximos 90 y no tener subsidios a la energía, entre otros.

Inversor moderado

En busca ya de darles un rendimiento a esos dólares, una recomendación son las Obligaciones Negociables (también llamados bonos corporativos).

Si hablamos de opciones puntuales, dentro de nuestra cartera sugerida del mes, tenemos nombres como el bono de YPF (YMCHO), con vencimiento el 12 de febrero del 2026 y cupón del 9%; Genneia (GNCXO), con vencimiento el 2 de julio del 2027 y cupón de 8,75%; y el título de Compañía General de Combustibles, con vencimiento el 8 de marzo del 2025 y cupón de interés del 9,5%.

Acá la ecuación de riesgo-rentabilidad estará básicamente determinada por el riesgo de crédito del emisor -es decir, la empresa que emite el título-. Incluso una forma de diversificar este riesgo puede ser invertir en FCI en US$ con mayor exposición a bonos corporativos.

Perfil agresivo

Busca obtener mayores rendimientos a largo plazo. Podemos mencionar los CEDEARs. Son certificados, que representan acciones del exterior, que operan en pesos y/o en dólares en el mercado local. Por ende, permiten “dolarizar” esa posición de la cartera.

La razón es simple: la variación de los mismos dependerá de la evolución de la acción en el exterior y del CCL -es decir, el tipo de cambio implícito entre su cotización en pesos por el ratio de conversión (cuantos certificados son una acción) dividido la cotización en US$ de esa acción afuera-.

En cuanto a la performance, y como referencia, el índice del S&P BYMA Cedears gana cerca de 300% en lo que va del año. De hecho, entre las alternativas que concentran mayor volumen, se destaca Nvidia con una suba de más del 700%, Meta con +600% y VISTA +420%.

Sin embargo, creemos importante en este punto destacar algunos temas a tener presente. Por un lado, si bien existen más de 200 alternativas de CEDEARs, no todas cuentan con liquidez diaria. En concreto, sólo unas 20 opciones concentran cerca del 60% o poco más del volumen operado.

Por otro lado, recordar que son activos de renta variable, con lo cual su volatilidad es alta y son activos recomendados para un horizonte de inversión de largo plazo. De lo contrario, el inversor puede quedar expuestos a enfrentar fuertes pérdidas de capital.

Por último, dentro de este mismo perfil, podemos mencionar las acciones argentinas. La exposición acá es exclusivamente al negocio de la compañía, y la coyuntura del país.

Por Agustín Savo, analista de Educación Financiera de PPI, en el diario BAE