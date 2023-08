Vouchers educativos: "No consumen educación, sino que pasan a ser clientes de la escuela"

El candidato a presidente Javier Milei propone para la educación argentina un sistema de vouchers, que son vales o cheques que el Estado daría a las familias para que paguen la educación de sus hijos e hijas. Es decir, un “subsidio a la demanda” en términos de la ideología de mercado.

Desde la CTERA emitieron un comunicado en el que rechazan "enfáticamente esta idea de los 'vouchers educativos', porque representan, no sólo, un modelo que ya tuvo un rotundo fracaso en sus variadas versiones implementadas por distintos países del mundo desde los años ´90, sino también por el carácter antidemocrático, mercantilista y racista que subyace en dicho modelo educativo".

"Desde nuestra organización expresamos la preocupación por el posible avance que puedan tener estas propuestas reaccionarias, que atrasan más de 40 años, y que nos retrotraen a los duros años del neoliberalismo de la última década del siglo pasado".

En declaraciones en el programa Metaverso, Angelica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UteCtera) y secretaria gremial de la confederación la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al consultarle sobre los vouchers educativos, manifestó: "Nuestro sistema educativo está por fuera de esos niveles mercantiles porque Argentina en ese principio de siglos tiene la educación laica, gratuita, pública y obligatoria, y esas son las bases de lo que hoy es este país.

De hecho es obligatoria a las escuelas secundarias que tengan acceso a la educación superior, a las universidades públicas". Por lo tanto, "lo que plantea Milei es una forma que se paga solicitándola al Estado y la familia lo que hace es pagar con ese cheque o cheque voucher la cuota a la escuela".

Ese sistema trae como consecuencia varias cosas. Por un lado, "Es un proceso de descentralización a nivel escuela, es decir, que cualquiera va a poder gestionar una escuela, siempre y cuando reciba los vouchers, va a traer como consecuencia grados superpoblados, porque a ese fuerte institución que quiera recaudar más dinero, va a poner más cantidad de alumnos por aula".

Graciano expresó que desde su punto de vista, este sistema lo que hace "es producir un proceso de mercantilización del vínculo educativo, se produce un desplazamiento del sujeto de derecho a la educación a clientes. Ya no consumen educación, sino que pasan a ser clientes de la escuela".

Y completó: "Y eso me parece que degrada fuertemente los principios constitucionales, degrada la categoría ciudadana, degrada el valor ético que tienen las personas en un ámbito educativo, que intentamos siempre que desarrollen sus máximas de potencialidades sin prejuicios y sin tener en cuenta la condición social"

"Es una estrategia mercantil que impulsa el propio mercado porque lo que también tiene es eliminar el Ministerio de Educación y desconcentrar ahora varios ministerios en un único ministerio que está en este Ministerio de Capital Humano y ahí vos sos un número que va dentro de tu capacidad productiva".

Con respecto a los salarios docentes y la forma de educación Graciano manifestó: "No creo que ningún docente, porque gana poco, diga que va a obtener menos. Creo que hay condiciones estructurales en que se desarrolle la enseñanza y que estas condiciones estructurales tienen que estar acompañadas de recursos".

"Durante los cuatro años del macrismo, se discontinuaron las entregas de libros, eso luego a la larga tiene consecuencias, ya que cuando dejas de fortalecer, la formación también se reconoció en ese momento, la formación del entorno, que impulsaba con muchísimo impacto todos los que son los procesos de lectura y textura, la enseñanza de la literatura. O sea, la primera ley a por comprender textos se produce en el entorno por la lectura. Y si no hay libros, no hay lectura".

Y completó "lo que tenemos que promover, es la lectura, ahora hay un programa nacional de lectura que se llama 'libros en escuelas', pero los resultados de este programa nacional de lectura no se evalúan hoy, sino que tienen un efecto diferente. Vamos a ver lo que se va a ver pronto. pero el bloque alfabetizador, el primero, el segundo y tercer grado, tienen que tener un importante tiempo muy fuerte de la presencia de libros, de la presencia de experiencias literarias, de la visita a lugares donde se incorporen, se conversa se asignen, que tengan un proceso de inversión en ámbitos que no estén involucrados directamente en las pantallas, que no existen".

Sobre el tema o la posibilidad de que la educación deje de ser obligatoria y deje de ser gratuita, en la que cientos de jóvenes de niños van a quedar con uno de sus derechos básicos totalmente vulnerados, que es el derecho a la educación básicamente, Graciano explicó: "Es como ir, volver a antes del Sarmiento. Es una reforma pre-sarmientina. Estamos yendo a ideas que son previas a la garantía de derechos de los niños y jóvenes en Argentina".

Los más grandes, "somos producto de la obligatoriedad de la educación, y acá en Argentina no hay ninguna familia que decida que no va a mandar a su hijo al escolar, al contrario, hacen los recortes enormes aún, en situaciones muy complejas, pero si tu hijo va a tener la escuela, usted sabe que la escuela va a acelerar algunos niveles de conocimiento y que eso también le va a acelerar a la comunidad".

Y concluyó: "Porque no solo nos quieren sacar las leyes educativas, quieren sacar las leyes laborales que hemos conseguido con tantas luchas, sino que además, eliminar la tradición de la Educación pública en Argentina, y eso es la condena a miles y miles de niños y jóvenes que sueñan con mejorar sus condiciones de vida".