Vocación y talento en la modernidad: la dinámica del mundo profesional actual

En una reveladora entrevista con El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Verónica Castañeira, consultora vocacional, educativa y laboral de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, compartió sus perspectivas sobre la dinámica relación entre vocación y talento en la sociedad actual.

“La vocación ha ido cambiando bastante en su perspectiva. Quizás antes la entendíamos como ese llamado, que en algún momento íbamos a tener claridad para dónde ir en la vida y eso ha cambiado bastante y tiene mucho que ver con la vertiginosidad que nos atraviesa," expresó Castañeira, destacando la evolución de la concepción de la vocación en un mundo muy dinámico.

La consultora, con más de 30 años de experiencia en orientación vocacional educativa y laboral, subrayó la complejidad de la elección profesional en la actualidad. "Pensar algo para hacer toda la vida es difícil en estos tiempos, cuando las disciplinas y las profesiones también están cambiando vertiginosamente y a su vez tenemos que repensar cómo vamos a introducir en las formaciones de las distintas disciplinas, algo de esos cambios que estamos viviendo vertiginosamente."

La entrevistada hizo hincapié en la importancia del autoconocimiento en el proceso de toma de decisiones. "Siempre digo que elegir es una tarea bastante compleja, sumado a las complejidades que nos atraviesan, entonces ese espacio de conocimiento personal es clave para poder decidir, el autoconocimiento, el poder conectar con eso que deseo en la vida, sabiendo que, en esos deseos familiares, también está la impronta familiar y cultural.”

La diversidad de experiencias que la consultora presenció en su carrera la lleva a destacar que las habilidades técnicas no siempre son indicativas del bienestar laboral: "Podemos tener distintas facilidades, habilidades para la lógica, para matemáticas, para la física, para álgebra, pero en el desarrollo profesional no se ve en esa situación, no se ve frente a una compu, no se ve investigando, se siente insatisfecha."

Verónica Castañeira concluyó enfatizando la importancia de los deseos personales y la perseverancia en la toma de decisiones: "Lo que mueve las montañas son los deseos personales y las ganas, no las habilidades."

Repasá la entrevista completa: