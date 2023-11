Villa Carlos Paz en alerta roja por la falta de agua

Por la escasez de lluvias que afecta a las zonas serranas de la provincia de Córdoba, Carlos Paz entró en alerta roja por la bajante de los ríos que alimentan al lago San Roque y el municipio pidió extremar su uso. Algunos barrios ya no cuentan con el suministro de la cooperativa local y si los habitantes no cuentan en sus casas con una cisterna o reserva, directamente no tienen agua.

"Resulta de vital importancia que realicemos un consumo responsable y consciente, evitando la utilización de mangueras para riego y lavado de veredas, patios y autos, así como el llenado de piletas y toda actividad que pueda implicar algún tipo de derroche", informó la Municipalidad.

Pese a que el San Roque tiene muy poca agua en la zona céntrica, desde la Secretaría de Recursos provincial indicaron a Cadena 3 que los niveles están en el promedio para la época