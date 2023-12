Viernes con alerta amarilla y naranja: seis provincias afectadas por tormentas

Las complicaciones en materia de meteorología siguen firmes para gran parte de la República Argentina. Mientras en el sur del país hay probabilidades de vientos fuertes, la zona del Centro continúa con alertas tanto amarillas como naranja, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional.

Es que en el mapa de alerta temprana publicado por el organismo nacional aparecen varias provincias afectadas por tormentas eléctricas, granizo y, principalmente, lluvias extremadamente fuertes pero con períodos cortos.

Según publica el SMN, la alerta amarilla comprende a CABA, centro, norte y costa de la provincia de Buenos Aires, todo Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, este y sur de Córdoba, San Luis, y el este y centro de Mendoza.

En este caso, el reporte indica "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, y caída abundante de agua en períodos cortos". Se estima una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.

La alerta naranja incluye partes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, y el sur de Santa Fe. Aquí, el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que podrían superarse de manera puntual.

Recomendaciones ante la situación

El Servicio Meteorológico Nacional indica distintas observaciones para cada alerta.

Alerta amarilla

-No saques la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informarse por las autoridades.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

Alerta naranja

-Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

-Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

-Si estás viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

-Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

-Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

-En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.