Valoran a la comunicación como la mejor forma de contener a alguien con cáncer

La comunicación abierta, sin caer en la tentación de ocultar información por temor a que al paciente que padece cáncer le haga mal psicológicamente, fue considerada como una de las mejores maneras de contener al enfermo.

Mónica Chaves, psicooncóloga y coordinadora de los Talleres de Autocuidado de Fundación SALES, señaló en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo: "En líneas generales, cualquier familia que uno de sus miembros recibe el diagnóstico de cáncer, tanto la persona como la familia, es una noticia fuerte. No solamente por la complejidad que significa el cáncer, sino por las creencias que todavía siguen en las mentes. El diagnóstico cambia la vida, la vida de la persona, de la familia. Todo se da vuelta.

"Es un momento oportuno para repensar algunas cosas, para sacar sus mejores fortalezas, para aprender de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de transitar las situaciones difíciles y salir creciendo de ese proceso. Es algo que uno puede aprender".

"La persona que tiene el diagnóstico tiene que cambiar muchas cosas en su vida, va a tener que encarar un tratamiento, dedicar mucho tiempo las visitas médicas, a los trámites, muchas veces los trámites son tan estresantes y dentro de lo familiar también se cambian los roles porque va a ver qué redistribuir los roles, eso es un poco lo que nosotros trabajamos. Desde el ámbito más social, fuera de la familia también suceden cosas, hay personas que se acercan, que se alejan, también aprender a manejar esta situación", explicó.

Según Chaves, "El diagnóstico se da en una familia que ya tiene una modalidad, ya tiene sus conflictos y sus fortalezas. Esto que hay familias que se desarman tienen que ver con cómo estaban antes de esto. Ahora, cuáles son los pilares que psicooncología trabajamos en el ámbito familiar, la primera vez desarropar, animarse a la comunicación. Animarse a hablar. Hay algo estudiado que es cuando la familia queda de un lado y el paciente queda del otro, con estas creencias de no le digamos por qué se va a preocupar, mejor lo manejamos nosotros y no le decimos, entonces queda como una separación entre el paciente y su familia", dijo.

Y agregó: "Cómo se evita esto, con comunicación. Animarse a hablar y además saber que hablar de los sentimientos es muy importante y que nosotros como seres humanos y que no siempre tenemos sentimientos de alegría, de júbilo, de entusiasmo, también tenemos sentimientos de tristeza, de estrés, de no saber qué hacer. Entonces, querer proteger a la persona, evitando hablar de esto, trae más conflictos y más problemas para todos".

"Esto termina siendo contraproducente porque la persona, el paciente puede imaginar cualquier cosa. Si no me cuentan nada, qué quiere decir".

"Desde el punto de vista práctico, ir a consulta en familia, ir juntos, escuchar juntos, preguntar juntos, salir del consultorio y en casa compartirlo con el resto de la familia y cada uno que diga cómo se siente, como se pueden organizar, porque también implica y es otra de las sugerencias, es estar abierto a nuevas organizaciones. Quizás si es la madre que llevaba los chicos al colegio y los días que tiene que hacer quimio o consulta y no puede, hay que cambiar y ver quién los puede llevar. Es importante sumar a otras personas, a vecinos, familiares, amigos. Hay que formar un equipo", indicó.

Uno de los pilares de la resiliencia es el entorno, "el apoyarse, en una ida y vuelta, no solamente de la familia hacia el paciente, es un ida y vuelta porque tener cáncer no significa que uno esté inhabilitado emocionalmente, tener cáncer significa que tiene una enfermedad que tiene que aprender a manejar, los tratamientos hoy en día son eficaces, hay muchos tratamientos. Ese es el otro tema que se puede pensar, es el de cultivar la esperanza. Cultivar la esperanza no es decir, está todo bien, porque no lo está, cultivar la esperanza, es decir, espero que vaya todo bien. Es donde uno pone la mirada de la espera, la esperanza es esperar que algo bueno suceda. Otro de los aspectos resilientes es la gratitud. La gratitud, el poder apreciar aquellas cosas que la familia tiene, poder desarrollar actividades, divertirse juntos, armar cenas familiares, no tienen que estar hablando todo el tiempo del cáncer, sino proveerse y aprender a apreciar aquello que uno sí tiene", explicó.

"La fundación en este sentido hace, nosotros desarrollamos consultas online, se pueden comunicar desde cualquier lugar del país. Los talleres son online y gratuitos sobre un montón de temas que ayudan al bienestar personal y familiar", consideró.