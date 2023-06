Una nadadora argentina cruzó el Canal de la Mancha en apenas 13 horas

Una nadadora argentina, nacida en la ciudad de Viedma, se convirtió en la primera deportista rionegrina en cruzar las heladas aguas del Canal de la Mancha, en lo que está considerado el "Everest de los nadadores". La deportista necesitó 13 horas y 10 minutos para poder cumplir con el desafío de 40 kilómetros entre costa y costa.

Ailén Lascano Micaz (31) debió cumplir con requisitos concretos que exige la Channel Swimming Association: no se permite ninguna ayuda artificial, excepto antiparras, gorro, pinzas para la nariz, tapones para los oídos, y un traje de baño que no ofrezca protección térmica y que no permita la flotabilidad.

Es por estas exigencias que pocos son los que han logrado la epopeya de Ailén. De hecho, desde que Matthew Webb cruzó el Canal por primera vez, en 1875, apenas 2.800 nadadores han podido completar la misión.

La deportista rionegrina había culminado a principios de año la sumatoria de puntos para coronarse campeona mundial, y la empresa Horizonte Seguros fue sponsor de su proyecto. La aseguradora se caracteriza por haber apoyado siempre a los deportistas locales en sus metas.

El cruce del Canal de la Mancha significó para Ailén Lascano la posibilidad de conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas, tras haber superado en el 2021 el desafío 20 Puentes de Manhattan. Ahora queda el desafío de cruzar el Canal de Santa Catalina, en California, para obtener el galardón internacional.