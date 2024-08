Una mujer puede ser embarazada por dos hombres al mismo tiempo

La superfecundación, cuando una mujer queda embarazada al mismo tiempo por dos hombres, se trata de un fenómeno considerado raro hasta finales del siglo XX y puede ocurrir a través de actos sexuales (coito) o bien mediante la técnica de la inseminación artificial.

Samper María Inés, ginecóloga y obstetra, confirmó el fenómeno en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo: "Sí se puede. Es muy raro, muy poco frecuente, pero sí se puede. Esto convengamos que parte de una base que se produce por aquellas pacientes que tienen algún estímulo para generar mayor cantidad de óvulos y para algún tratamiento a futuro. Entonces eso es lo primero, es una paciente con tratamiento, ahí empezamos a buscar un poco más, y si esa paciente tuvo relaciones y en un corto plazo volvió a tener relaciones con otro hombre, se produce que esos óvulos que esta paciente iba liberando produce la liberación de dos óvulos en un mismo ciclo, al haber tenido relaciones con dos hombres, cada uno con un espermatozoide fecunda esos óvulos entonces de esa manera tenemos la fecundación doble".

"El tema es cómo nos damos cuenta, en las ecografías. Ahí a veces se puede saber, porque un test de embarazo puede dar que la hormona está muy alta, pero no tiene nada que ver, puede ser que se embarace y después pase un cierto tiempo y se embarace luego, no en el mismo momento. Entonces, cómo lo vamos a saber, en la primera ecografía, en la primera, segunda ecografía, más o menos 12 semanas, ahí vamos a ver que tenemos uno y acá tenemos otro", analizó.

Este proceso se llama superfecundación, "porque son dos óvulos diferentes. El tema es la diferencia con superfetación que es cuando ya está embarazada la mujer y se embaraza nuevamente. Se puede dar porque se puede liberar en un mismo ciclo dos óvulos y puede ser entre 2 y 4 semanas, entonces si esta señora está embarazada de 2 semanas y espera y vuelve a tener relaciones, en ese mismo ciclo, se vuelve a embarazar".

"Sí es un embarazo de alto riesgo porque es doble, pero no por alguna patología. No tiene complicaciones, solo las de un embarazo habitual. Se lleva un embarazo gemelar, pero no es diferente o extrema para un cuidado. Lo que si los tiempos se van acortando y se tiene que hacer un estudio más exhaustivo porque quizás alguno de los bebés crece un poco menos, tenemos que hacer como un seguimiento un poco mayor, pero no significa que se vaya a dar esa situación. Los estudios se hacen precozmente. Al ser doble tenemos doble placenta, doble bolsa y eso va a hacer que tengamos que estudiarlos un poco más exhaustivamente", señaló.

Y añadió: "A la mujer ¿qué les aconsejo ante una situación así? que no se preocupen y si llega a suceder que se ocupen pero que no se preocupen. Nunca podría darse la fecundación de tres hombres distintos, es difícil, pero si de un mismo hombre puede ser, ha pasado, tengo un colega anestesista, en realidad su mujer fue la que ovuló tres veces en el ciclo y tuvo tres hijos".