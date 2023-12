Una mujer murió en el incendio del edificio cercano a la Secretaría de Trabajo

Tras un llamado al 911, los bomberos de la Ciudad llegaron 11.37, al edificio ubicado en Alem al 668. El origen del incendio habría sido por un cortocircuito en el edificio que derivó en una fuerte explosión, a partir de un chispazo en un enchufe se habría prendido fuego la alfombra, en un lugar donde se realizan service de notebooks. Los Bomberos de la Ciudad lograron controlar el fuego.

El encargado dijo en declaraciones a la prensa que en el edificio no hay conexiones de gas: “No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente que vive allí”.

Las imágenes muestran como las llamas se asomaban desde el sexto piso y llegaban al séptimo de manera desenfrenada, mientras una gran columna de humo negro se elevaba por encima del edificio que cuenta con 14 pisos, mientras sobre la calle se desprendían restos de mampostería.

Una mujer falleció en el incendio

Diego Coria del cuerpo de Bomberos brindó detalles respecto del hallazgo de la mujer fallecida: “En la búsqueda que se estaba realizando de las víctimas, personal encontró lamentablemente una persona sin vida. Fue constatado por un equipo médico. La víctima estaba en el octavo y el noveno piso”.

“Con respecto a las causales del incendio, todavía se está trabajando en ello. No podemos afirmar que haya ocurrido una explosión. No hay peligro de derrumbe y el incendio fue controlado. No hay otras víctimas”, afirmó Coria.

El SAME confirmó que unas 43 personas debieron ser trasladadas a hospitales por inhalación de humo y otras 38 recibieron oxígeno. Una madre y su bebé de 3 meses fueron derivados al hospital Elizalde, mientras que otros damnificados fueron llevados a los hospitales Fernández, Ramos Mejía y Argerich.