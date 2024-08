Un incendio en una planta de YPF aterrorizó a toda una ciudad

Una refinería de YPF en Ensenada sufrió un incendio este jueves alrededor de las 16:00 horas, desatando una situación de emergencia en la planta. El foco del fuego se originó en la zona de tanques, particularmente en la unidad K 15.

Ante la gravedad del incidente, el lugar fue evacuado de inmediato, lo que permitió evitar heridos o víctimas, gracias a la pronta respuesta del equipo de emergencia. En el sitio, varias dotaciones de bomberos, tanto de la planta como de la ciudad de Berisso, junto con personal de Prefectura Naval, se encuentran trabajando arduamente para controlar el fuego.

Aunque las autoridades han indicado que no existe un riesgo inmediato de propagación, subrayaron la complejidad del siniestro, estimando que el proceso de extinción podría llevar varias horas.

Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada, declaró al canal TN que, para las 17:20, el incendio ya había disminuido considerablemente. Explicó que las llamas afectaron crudo, es decir, petróleo sin procesar, que estaba en tránsito hacia la destilería. Slobodian detalló que la causa del incendio fue la ruptura de un caño que transportaba el crudo a la planta. La rápida acción de los operarios al reducir la carga de petróleo y cerrar las válvulas clave permitió evitar una propagación mayor del fuego.

El secretario también señaló que aunque el incendio generó una densa columna de humo, para las 17:20 ya no se observaban llamas. Aclaró que no hubo explosiones y que la situación fue controlada en aproximadamente 15 minutos tras el inicio del incidente. "Mantenemos la alerta amarilla por precaución, pero no creo que sea necesario escalar la respuesta. Afortunadamente, se actuó con mucha celeridad", concluyó.

Por su parte, Fabián García, director provincial de Defensa Civil, enfatizó que no existe peligro para los residentes cercanos, debido a la localización del incendio en una zona de tanques, lejos de áreas residenciales. El personal de Defensa Civil se desplazó al lugar para corroborar que el fuego estaba efectivamente bajo control.

Qué dijo la petrolera

YPF emitió un comunicado a las 17:00 horas, confirmando que a las 16:30 se produjo un incendio en la zona de tanques de la Refinería del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi, en Ensenada. Según la compañía, las brigadas de emergencia intervinieron de inmediato, logrando contener la situación sin que se reportaran heridos.

En una actualización posterior, YPF informó que el incendio se originó en una línea de producto refinado, y que el flujo fue rápidamente bloqueado, lo que impidió la propagación del fuego.

Comunicado de YPF por incendio en Ensenada

Como medida preventiva, el tráfico en la avenida 60 fue interrumpido en ambas direcciones, con las autoridades recomendando a los conductores utilizar rutas alternativas, como la calle 8 (ex 65) o la avenida 66, para ingresar o salir de Berisso.

Videos capturados por vecinos muestran los primeros instantes del incendio, con una espesa humareda elevándose varios metros en el aire. Testigos en la zona describieron el aire como "irrespirable", lo que generó preocupación entre los habitantes cercanos.

Con información de TN