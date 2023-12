Un hotel para dejar tu gato cuando te vas de vacaciones

Muchas veces, las mascotas se transforman en una molestia a la hora de las vacaciones. Ante la imposibilidad de llevarlos, siempre se debe molestar a algún familiar o amigo para que se haga cargo de sus cuidados.

Virginia Vallejo, médica veterinaria y titular de Hotel de Gatos Mishmosos, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), contó: “Es algo que fui descubriendo, de hecho empecé con esa inquietud, fácil por ahí es buscar un lugar donde alguien cuide el perro, y no tan fácil el gato, y tiene que ver un poco con la especie".

"Hay una especie que es semidoméstica, hay gatos de todo tipo, que no dejan que se les acerque, atacan y gatos que están todo el día encima de uno, entonces en base a esa necesidades surgimos nosotros con nuestra propuestas", explicó,

La veterniraria agregó: “Lo que ofrecemos es hospedaje para gatitos de familias, que ya sea porque viajan, porque refaccionan la casa, o de repente tienen una cirugía o algo que no les permita cuidar el gato, entonces nosotros somos el lugar, la segunda casa de sus gatos".

"Tenemos tres sucursales", continuó Vallejo, "y lo que buscamos es por un lado el confort de los huéspedes, los gatos. Lo segundo, que estén en ambientes seguros donde no puedan escalar, también descubriendo la naturaleza del gato que es trepar, saltar, estar en altura, nosotros le brindamos esto", y resumió: "es una especie de Disney para gatos y buscamos en las tres sucursales poder acompañar, y el ambiente tiene que estar impecable porque queremos ser un hotel de referencia en cuanto a la calidad y tener un nivel de estándar alto".

“Las rutinas de juego hay que individualizarlas para cada gato, hay gatos que prefieren jugar con pelotas, otros con soga, siempre lo que uno busca es que el gato pueda satisfacer la necesidad de casa. Lo que más veo es el gato sedentario que por ahí tiende a aumentar de peso, que no dicen, mi gato no juega, y no lo estimulan y vienen acá y descubrimos que le encanta jugar, gatos a veces de 18 años. Obvio que adaptamos los juegos a la edad del gato", reseñó.

“Nosotros trabajamos con rutinas de adaptación. A veces conocemos a los huéspedes, pero cuando no los conocemos buscamos un poco de distancia de los otros gatitos", agregó la profesional, y explicó que el gato que ingresa nuevo se siente muy desafiado, con temor y a veces puede portarse agresivamente, no porque lo sea sino porque es probable que se esté defendiendo.

El gato es más evasivo, por lo general evade las peleas porque como tiene que salir a cazar, y si se lastima es presa fácil, ya de por sí su instinto le dice no pelees, y tiende a irse a una zona alejada.

"Lo importante es poder identificar zonas de escape, se habla de tres días de escape, tenes un escape donde el gato tiene que irse a tres lugares. Esto de la ambientación se llama gatificación. Se hace todo un estudio de la dinámica del gato".

Actualmente funciona en Parque Chas (CABA), en Vicente López ahora Quilmes (ambas provincia de Buenos Aires), y estiman que podría escalarse como una franquicia.