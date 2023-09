Turismo en Miami y el efecto Messi: visitas guiadas, excursiones y actividades en español

La llegada de Lionel Messi a Estados Unidos para unirse al Inter Miami provocó una auténtica revolución, no solo en el mundo del fútbol y presencia en la MLS generó una expectativa sin precedentes en esas tierras, un magnetismo que atrajo tanto a sus compatriotas argentinos como a aficionados de todo el mundo a visitar la región con la esperanza de estar más cerca del capitán de la selección argentina.

Esta situación dio origen a una tendencia que combina la pasión por contemplar a la estrella del fútbol mundial con los numerosos atractivos turísticos que ofrece la región de La Florida en Estados Unidos.

En respuesta a esta demanda creciente, algunas empresas, como Civitatis, diseñó visitas guiadas, excursiones y actividades en español para satisfacer tanto a los amantes del deporte como a los exploradores de esta hermosa región.

Excursión a los Everglades

El tour invita a conocer los Everglades, la zona más salvaje de los Estados Unidos, y recorrer los humedales en un aerodeslizador para ver de cerca a los caimanes.

Los visitantes abordan el aerodeslizador (hovercraft), única embarcación posible para recorrer los humedales debido a su escasa profundidad, y emprenden la aventura a toda velocidad en busca de cocodrilos, caimanes y tortugas.

El tour dura cuatro horas, y cuesta 56 dólares para adultos, US$ 50 para niños de 2 a 8 años –los menores de dos años no pagan-. También existe la opción de contratar un tour privado.

Tour de Miami+ Paseo en barco por las Casas de los Famosos

Además de soñar con la posibilidad de cruzarse con el astro del fútbol mundial en Miami, vale la pena tomarse un día para conocer la ciudad por tierra y mar, y esta propuesta es ideal. La excursión comienza con la visita a las zonas más turísticas, como South Beach, Ocean Drive, el distrito Art Deco, la Mansión Versace, el distrito de arte y graffiti de Wynwood, y la Pequeña Habana, entre otros lugares.

Posteriormente, se realiza un paseo en barco de 90 minutos, a través del cual se recorre el puerto de Miami y la Bahía Vizcaína, pasando por sus tres islas más conocidas: Star Island, Palm Island e Hibiscus Island, y sitios curiosos como las casas de los famosos, entre las cuales se destacan las de Al Capone, Julio Iglesias, Gloria Estefan y Shaquille O’Neal. Quizás, también, la de Lio y su familia.

El tour dura 5.30 horas y cuesta US$ 55. Menores de 3 años no pagan

Excursión a Cayo Hueso (Key West)

El viaje se puede completar con una visita a Key West o Cayo Hueso, la ciudad insular paradisíaca que forma parte del archipiélago de los Cayos de Florida, famosa por sus atardeceres multicolores, pintorescas casas de madera sobre pilotes y color pastel, y playas de arena blanca y mar turquesa.

Además de haber sido la morada del escritor y periodista Ernest Hemingway, el trayecto hasta el destino -que dura unas cuatro horas y atraviesa islas y puentes- fue escenario de películas como “Dos Policías Rebeldes”, “A Todo Gas” y “Mentiras Arriesgadas”.

Este tour dura entre las 6 y 7 horas y tiene un costo de US$ 56,25 por persona.

Orlando y sus parques temáticos

Los diez parques temáticos de Orlando son un imperdible para todo aquel que viaje a esa zona. También será una de las escapadas favoritas de Messi y Antonella para disfrutar en familia. La excursión puede ser de dos, tres o cuatro días, e incluye el trayecto en autobús ida y vuelta desde Miami, traslado a los parques y alojamiento en hoteles 3 estrellas con desayuno.

El valor del tour es de US$ 290 por persona. A eso hay que sumarle la entrada a los parques que oscila entre los US$ 110 y US$ 115.