Traniela Campolieto: la primera piloto transgénero de Argentina

Traniela Campolieto (48) es la primera pilota transgénero de Argentina y de Latinoamerica. Por eso, un medio de San Luis la entrevistó, donde la comandante habló sobre el machismo en su ambiente de trabajo, las responsabilidades y los desafíos que debe afrontar cada vez que se sube a un avión.

La comandante fue noticia este año cuando en mayo del 2023 fue su primer vuelvo como mujer trans. Este hito fue muy importante para Traniela y para la aeronáutica nacional. "Para mí fue un evento superimportante porque fue mi primer vuelo como mujer trans. Ya venía volando como comandante por once años; unos cuatro como comandante; y los anteriores como de copiloto. En total llevo 25 años de carrera en la línea aérea, más los años que volé en la aviación general y la aviación militar”, describió.

Al respecto del machismo en el rubro, Traniela aseguró que “en la actividad aeronáutica y en la actividad militar, no lo he sentido”. “No hay, en mi caso particular, vivencias machistas o que se me haya, de alguna forma, limitado, despreciado o marcado límites desde un aspecto machista. Me parece que el machismo ha quedado obsoleto”, argumentó quien además tiene como hobby el fisicoculturismo.

“Por supuesto, que todavía hay en la sociedad, familias y personas que eligen el camino del machismo, y está bien, es su elección. No siento que en el ambiente aeronáutico eso sea el eje principal. Pero debe haber personas que aún lo son y que eligen esa forma de expresarse socialmente. Sin embargo, no siento que se haya aplicado sobre mi transición, en particular”, añadió.

Por otra parte, la comandante sostuvo que “la mujer trans o la mujer cis género, que en este momento tiene vocación militar o aeronáutica y decide ingresar a institutos de formación de la actividad o de las fuerzas armadas, no va a tener ningún problema, siempre y cuando, sea una persona intelectual y moralmente apta”. “En el caso de las fuerzas armadas y de la aviación, como sucede con cualquiera de los otros géneros. No hay una distinción o un estándar más alto que superar por ser mujer. Yo no lo veo de esa forma y tampoco lo sentí así”, remarcó.

Su nueva bandera y la responsabilidad que siente

Con más 25 años arriba de un avión, trabajando para una aerolínea comercial y con formación militar, Traniela Campolieto siente una gran responsabilidad por representar un nuevo cambio de paradigma, que ayuda a visibilizar a las minorías en la sociedad. “En el trato social, en las costumbres, en los trabajos, en los espacios familiares, religiosos y públicos me siento con un grado de responsabilidad, sobre todo, porque mi trabajo tiene la capacidad de trasladarse a distintas ciudades del continente y a otros también. Conmigo viene todo este cambio de paradigma desde que llego a ese lugar. Ese es el tipo de responsabilidad que siento”, relató.

“Con mi presencia en los distintos lugares, con mi preocupación por el resto de las diversidades y de los géneros y, también, por aquellas minorías que no tienen nada que ver con diversidad, pero que se ven cuestionadas y vulneradas. A ellos también creo que les llega este mensaje de mi presencia, de mi existencia”, cerró.