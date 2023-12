Valentina Salas, Licenciada en Terapia Ocupacional, que se desempeña en el Centro Hirsch (lugar especializado en rehabilitación y en el cuidado de personas mayores), conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y esto nos señaló, como primer aspecto de la entrevista, sobre las actividades del espacio para adultos mayores:

“En el centro Hirsch, hacemos terapia asistida con animales. India es mi perra, una caniche toy de 8 años con la que hacemos este tipo de intervenciones. La terapia asistida con animales son intervenciones formales que son dirigidas por el profesional de la salud, en este caso por mí que soy Licenciada en Terapia Ocupacional, en donde participa un animal con ciertas características y un guía, quien es el que vigila la intervención”.

India, la caniche toy de 8 años, que asiste a los adultos mayores

Terapia formal

Salas explicó: “Una terapia formal es una terapia que cuenta con un encuadre terapéutico con ciertos objetivos específicos que son acordados con la familia y el residente. En el centro Hirsch trabajamos de manera interdisciplinaria y evitamos la atención centrada en la persona. Es decir, que los tratamientos son orientados con base en los intereses de cada residente”.

El beneficio de trabajar con animales

“Este tipo de terapias tiene un montón de beneficios, tanto a nivel social como cognitivo. En el caso de India puedo contar que lo que veo en el centro desde que ella empezó a venir. El impacto que tiene en el estado emocional de los adultos mayores".

"Ellos, por ahí personas que han tenido algún deterioro en su memoria, recuerdan el nombre de la perra, recuerdan los días que ella está, eso es impactante. Después en cuanto a lo que es la comunicación también, porque el perro nos invita a estar todo el tiempo en contacto, ya sea con él o con los demás pares. Estimula mucho el lenguaje y lo social”, resaltó la Licenciada.

Las intervenciones asistidas

“Las intervenciones asistidas con animales pueden realizarse con otro tipo de animales, acá lo hacemos con perros, pero en otros lugares se hace con caballos, con gatos. El perro es un animal doméstico y desde hace muchos años el vínculo humano-animal ha tenido mucha connotación en la sociedad, ya sea porque son animales de compañía y, en lo que es el adulto mayor, entra a jugar un papel específico a lo que es la compañía, esto de que los adultos empiezan a sentir la soledad y ellos encuentran en India una contención”, aseveró Salas.

“Los animales no tienen prejuicios. Uno cuando se encuentra con un animal se encuentra con algo transparente, con amor, con cariño”.

El centro Hirsch aplica terapias interdisciplinarias que se ajustan a las necesidades de cada adulto

Terapia planificada

Sobre esto, la especialista nos contó: “Nosotros venimos los martes en la mañana al centro y desde que ingresamos por la puerta nos reconocen. En el centro Hirsch trabajan más de 600 colaboradores y todos conocen el nombre de India, ella ingresa, viene al servicio de terapia ocupacional en donde organizamos la actividad que vamos a hacer y después vamos a visitar el grupo donde hacemos un taller con animales".

"Planeamos actividades que van surgiendo sobre la base de los objetivos que, como conté, han sido planteados”.

“El impacto y los avances que veo en el día a día son grandísimos. Esto que decía del impacto que tienen en la memoria, hay muchos que ven a India y recuerdan el nombre de sus mascotas. Recuerdan aspectos de su vida”.

El animal adecuado

“Siempre me preguntan si cualquier perro puede ser utilizado para este tipo de terapia y la respuesta es no, no cualquier perro puede participar de estas intervenciones, tiene que ser un perro que cuente con ciertas características, que haya pasado por un entrenamiento y también remarcar que en el marco terapéutico estas intervenciones deben ser dirigidas por un profesional de la salud”, concluyó la profesional ocupacional.

