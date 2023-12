Suman 7 los femicidios en Mendoza en lo que va del 2023

Ya son 7 las víctimas de femicidio en lo que va del 2023, pero la particularidad se da en que los últimos tres casos ocurrieron prácticamente seguidos. Así, el año en curso contabiliza estos siete casos, contra 10 de 2022 y 9 de 2021. Por ello, desde la Organización Ni Una Menos se emitió un comunicado al respecto.

Aitana Anzorena, de Ni Una Menos Mendoza, señaló: “La verdad que estoy triste, cansada, conmovida, tres femicidios en una semana en Mendoza no es poca cosa, a nosotras no nos da lo mismo. Estamos cansadas de hacer estas cosas, salir a marchar, a dar entrevistas, a pedir que la justicia actúe como debería actuar".

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), recordó: “Soy feminista desde los 17 pero ya a los 12 escuchaba en la televisión el caso de Candela Rodríguez, a los 15 el caso de Ángeles Rawson, a los 16 me tocó ver de cerca el triple femicidio en el barrio Trapiche. Es cansador tener que estar mirando para todos lados, andar solo con un auricular por la calle para estar atenta a lo que pasa alrededor; tener el teléfono disponible 24 horas por si alguien te llama par dar una mano, acompañar a hacer denuncias, aguantarse las puteadas de la policía, sin ganas de hacer el laburo que corresponde por nosotras”.

En tanto, se refirió a los casos de la joven apuñalada en Luján y al de una mujer que fue encontrada en un cauce: “En un principio se habló de ahogamiento pero ella tiene golpes en la cabeza, restos de piel debajo de las uñas. Entonces se está investigando como femicidio". Y también al “caso de Guaymallén, la joven psicóloga que dejó un niño, ella todo el día recibió acoso de su pareja, cuando se bajó del micro se encontró con que la estaba esperando y la mató de una puñalada en la calle. Está la chica de Luján, no se entendía que era un altercado y finalmente él la abraza y ella cae desplomada al piso después de las cuatro puñaladas que le dio en el cuello. Ella estudiaba ingles, vino desde Rawson a estudiar y se encontró con la realidad que vivimos las mendocinas".

“Nosotros lo que exigimos una vez más es justicia, es esclarecimiento en las causas. Son 7 femicidios, de los cuales hay un cuerpo que no está, Ivana Molina, su familia todavía no la pueden encontrar porque no han encontrado su cuerpo. Si bien su pareja está con prisión preventiva, la causa no ha avanzado más de eso", continuó la entrevistada, advirtiendo que "no es la única desaparecida de Mendoza, nos falta Viviana Luna, Gisela, Abigail Carniel. Son con quienes marchamos los familiares y las acompañamos pero la realidad es que se merecen poder despedir a sus familiares".

Denuncias contra la política

La referente feminista, además, acusó de que “En Mendoza no se destina presupuesto" al tema. "Estuve en la asunción de Cornejo y de Hebe Casado y jamás hablaron de la situación de las mujeres ni de un presupuesto para nosotras; no valemos más de 200 pesos por persona para ellos. Las mujeres no valemos más que 200 pesos", aseveró.

Además, denunció que "está la ley de ESI y no se aplica en las escuelas; somos las organizaciones sin fines de lucro las que salimos a dar los talleres. No los dan en las escuelas. Igual exigimos, falta mucho por conquistar, falta mucho por hacer, la deuda más grande la tienen con nosotras porque la pagamos todos los días con nuestro cuerpo".

“La realidad es que esperamos una correcta aplicación de la ESI, porque es una ley, es el primer contacto que tienen los niños para en un futuro no ser víctima de un abuso, no ser víctimas de violencia. La ley educación sexual integral habla que a los niños, en el jardín, nadie tiene derecho a venir a tocarte tu cuerpo, que es algo primordial, cuando uno es tan chiquito está expuesto a un montón de cosas, si bien toda la vida, cuando sos chico no entendes por ahí esas cosas y se habla de la importancia de no mantener secretos que nos duelan, se utilizan canciones, se hace de manera didáctica", precisó sobre esa norma.

Finalmente llamó a "No naturalizar la violencia, los abusos infantiles en las familias es lo más común, un tío, un amigo y ayudar a que en un futuro no haya niños que tengan que padecer eso, que nosotras sepamos identificar a varones violentos, que no haya más varones violentos. Que tengamos una ley en la provincia y no se aplique es una vergüenza y la falta de presupuestos para nosotras, la falta de secretarías, la falta de ministerios, todo eso implica que cuando una mujer vive una situación de violencia de género y va a un municipio, lo único que le pueden decir es, tomá un bolsón de verduras, y quizás esa persona transitó miles de kilómetros para animarse a hacer una denuncia, para pedir ayuda y vuelve a su casa con nada, y recurren a las organizaciones que tienen plata de nuestros bolsillos cubriendo esa negligencia del Estado”.

Producción periodística Daniel Gallardo

