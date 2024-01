Subieron las tarifas para obtener DNI y Pasaporte: los nuevos valores

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) actualizó el cuadro tarifario para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Pasaporte, con lo cual los nuevos precios van de un mínimo de $3.000 para sacar el DNI a un máximo de $125.000 para obtener el pasaporte al instante, de acuerdo a lo informado este lunes por el Ministerio del Interior.

DNI y pasaporte: cuánto cuesta a partir de hoy

El Renaper justificó el aumento con el objetivo de "mantener los más altos estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología y calidad".

De esta manera, los costos serán los siguientes:

DNI regular: $3.000 con vencimiento luego de 15 años de ser emitido

DNI exprés: $8.000

DNI 24 horas: $13.000

DNI al instante: $18.000

Pasaporte regular: $35.000, con vencimiento al cumplirse los 10 años de su emisión.

Pasaporte exprés: $70.000

Pasaporte al instante: $125.000

Asimismo, remarcó que para las personas que no cuenten con recursos económicos para afrontar el pago de la tasa (incluidos hijos e hijas menores de 18 años u otras personas con capacidades restringidas que se hallen a su cargo), “el DNI seguirá siendo gratuito, gracias a un convenio con el ANSES que, ante el inicio del trámite, entrecruza los datos automáticamente para que este no sea abonado”.

Renaper: cuánto costará el DNI extranjero

En tanto, el DNI extranjero costará $6.000, mientras que el documento de viaje para apátridas y para refugiados costará $35.000.

El Ministerio del Interior indicó que “a pesar de la actualización, Argentina continúa siendo uno de los países más económicos de la región y del mundo para la emisión de DNI y Pasaportes, documentos que además cuentan con la duración más extensa” dado que, indicó, “actualizado en dólares a la cotización oficial actual, el precio del primero pasará a costar US$ 3,60 y el segundo US$ 42. El promedio regional se encuentra en US$ 5,95 para Identificación y US$ 70 para Pasaportes".

También recordó que "con el DNI argentino se puede viajar sin necesidad de Pasaporte a los siguientes países del MERCOSUR ampliado: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela".

"Para poder viajar y evitar inconvenientes, es necesario verificar que la documentación sea la última tramitada por el ciudadano y que está en vigencia", añadió.

