Siguen las alertas del SMN: ya hay 15 provincias afectadas por tormentas

Este jueves se espera una nueva jornada con mal tiempo en casi todo el país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir alertas, en este caso amarilla y naranja. Las partes más afectadas serán el norte del río Paraná y el suroeste de la provincia de Buenos Aires.

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes para las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tucumán, la provincia de Buenos Aires (menos el conurbano y la Costa), norte de Entre Ríos, centro y sur de Corrientes, todo Santiago del Estero (menos el noreste), centro de Salta, sur de Jujuy, sur de Catamarca, sur de La Rioja, el este de Mendoza y La Pampa (a excepción del oeste), y el centro y este de Río Negro.

Estas zonas, según el informe del SMN, "se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo".

La alerta naranja, la de gravedad más intensa, estará ubicada en el suroeste de Buenos Aires, este de La Pampa, noreste de Santa Fe, suroeste de Corrientes, y centro - este de Entre Ríos.

Estos sectores, indica el organismo nacional, "se verán afectados por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Se esperan también ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica y, principalmente, caída abundante de agua".

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional, junto con Defensa Civil, tienen una lista de recomendaciones tanto para la alerta amarilla como para la naranja. Estas son:

Alerta Amarilla

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua

-Evitar actividades al aire libre

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad

-No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas

-Prestar atención ante la posible caída de granizo

-Informarse por las autoridades

-Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, teléfono y documentos

Alerta Naranja

-Permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios

-Mantenerse alejado de artefactos eléctricos

-Evitar el uso de teléfonos con cable

-En el caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo

-Evitar circular por calles inundadas o afectadas

-En el caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales

-Tener lista una mochila de emergencia con teléfono, documentos, radio y linterna