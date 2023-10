Ricardo Gil Lavedra: "La credibilidad de la Justicia depende de la confianza que despierte en la gente"

Hay crisis de representación en la Argentina. Algo similar en el mundo, porque hay reversión democrática apoyándose en el descontento de la gente. Y aparecen esas "raras plantas exóticas", expresión que surgió del análisis que el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra hizo de las cosas que se fueron perdiendo en la vida de los argentinos en 40 años de democracia y desemboca a este presente con el fenómeno Javier Milei, a quien catalogó sin nombrarlo.

El excamarista federal que integró el tribunal que juzgó a miembros de la última dictadura militar, estuvo en Mendoza para recibir el doctorado Honoris Causa por parte de la UNCuyo, junto a León Arslanian, Jorge Araoz y Guillermo Ledesmo, los otros excamaristas federales.

Antes de la importante ceremonia, habló con los medios, entre los que se encontraba Ciudadano.News y dijo: "Sobre todo algunos de ustedes, que este están han vivido más estos acontecimientos. Yo creo que hace 40 años, nosotros, los argentinos tenían depositada una fiesta extraordinaria en la democracia, que fue una primavera democrática en la cual todos teníamos todas nuestras expectativas que la democracia iba a cumplir, lo que trae la democracia, que son las promesas de bienestar, promesas de igualdad, etcétera".

Lamentablemente, "muchas de estas cosas se han frustrado, esto trae sin lugar a duda desencanto, rae muchos casos descontentos, que creo que la crisis de representación que se ve en este momento en la Argentina tiene que ver con eso y por supuesto esto también ha ocurrido en otras partes del mundo hay en el mundo una reversión democrática es decir cada vez más aparecen en el mundo movimientos de ultraderecha que derivan a veces en autocracia que se apoyan en este descontento".

Y continuó: "Pasa en España, en Italia, en Polonia, también en Hungría y Brasil, son todos movimientos similares y acá me parece que tenemos también esa rara planta exótica, pero a mi juicio los males de la democracia, la única manera es perseverar, seguir abrazando a los ideales es el único régimen que nos asegura vivir en paz en orden y en libertad".

Cuando se lo llevó al terreno de cerrar las heridas que dejó la dictadura militar y cómo hacerlo, señaló, sin titubeos, a la justicia: "En el mundo se discute mucho cómo se cierran las heridas del pasado, es decir, cuando existen situaciones de violencia, extrema, de crímenes terribles. Como las sociedades puedan suturar esas heridas y hay quien dice bueno, la salida son los olvidos, el perdón, otro la reparación, buscar la verdad, la verdad, sin justicia, otras compensaciones y hay otras posturas que dice bueno para poder no repetir estos acontecimientos hay que tratar de construir una Memoria y Justicia porque finalmente justicia es lo que sacralice esa verdad y yo creo que es lo que dignifica también a las víctimas",

Por supuesto, la Argentina ha sido víctima de la violencia de los años 70 y no cabe ninguna duda de que los crímenes cometidos como la dictadura fueron precedidos también por una violencia, de una enorme cantidad de atentados terroristas y estos es inoculable, no este probablemente. Yo creo que

No se discuten el aspecto de lo que hizo la dictadura, probablemente los reclamos ahora. Bueno, es no olvidar que también hubo otra violencia previa.

Defendió con el mismo énfasis al Poder Judicial de la Nación, de cierta clase política, que pretende acallarlo cuando investiga casos de corrupción: "En primer lugar, creo que en estos 40 años de democracia han demostrado que al poder no le gusta el funcionamiento de la justicia y así ha tratado de o de captarla o de utilizarla y lo que ha ocurrido en los últimos años es evidente que hay una hostilización permanente hacía, particularmente, la Corte y creo que esto tiene que ver con las causas de corrupción sustancialmente este y esto está mal porque en realidad la credibilidad de la justicia depende de la confianza que despierte en la gente y el primer interesado en que esto suceda es autoridades y políticas las autoridades políticas son las que más tienen que defender la independencia de la justicia", completó.

Producción Periodística: Daniel Gallardo